Nocera ancora lavori chiuso il Liceo Vico , rabbia studenti

Nello Ferrigno

Nocera Inferiore. Un ponte così lungo gli studenti del liceo classico Giambattista Vico non l’avevano per niente tenuto in conto. Sembrava che tutto fosse tornato alla normalità quando lunedì mattina è stato necessario un contrordine: le lezioni riprenderanno regolarmente soltanto venerdì. I tecnici della Provincia hanno deciso di prolungare i lavori per consentire di mettere a nudo l’intero scalone centrale della scuola per verificare che non si corresse il rischio di un nuovo distacco di intonaco.

Ieri è stata montata un’impalcatura per raggiungere il soffitto. Ci sono, infatti, delle crepe che vanno verificate. Allestita nella tromba delle scale anche una rete di protezione.

I lavori proseguiranno per l’intera giornata di domani. In serata arriverà il via libera dei tecnici per la ripresa della normale attività didattica. Ieri mattina c’è stato un vertice a cui hanno partecipato anche i rappresentanti dei genitori mentre all’esterno un gruppo di studenti ha avvolto la statua del filosofo a cui è intestata la scuola con uno striscione.

«Scuole fatiscenti, a rimetterci sono gli studenti», è lo slogan coniato per far capire, forse, che ai ragazzi questa vacanza forzata alla fine dell’anno, tra ultime interrogazioni e compiti in classe, non sembra piacere. All’intero del liceo, nel frattempo, si andava avanti in una riunione a più voci. C’era Angelo Michele Lizio, dirigente provinciale che si occupa delle scuole, la preside Teresa De Caprio, i rappresentanti dei genitori Giuseppe Tortora e William Nocera, i tecnici che stanno seguendo i lavori di messa in sicurezza. La dirigente ha chiesto alla Provincia una verifica delle condizioni di staticità dell’intero edificio. Ieri pomeriggio era al lavoro con i suoi collaboratori per stilare un dettagliato esposto da inviare alla Provincia ed agli organi di sicurezza.

«È arrivato il momento ha detto De Caprio di affrontare in maniera complessiva le criticità di questo edificio. Non si può andare avanti con dei semplici rattoppi. Questi ragazzi non meritano di studiare in una scuola che cade a pezzi».

Il liceo classico Giambattista Vico continua ad essere attrattivo. Rispetto a tante altre scuole che registrano un calo di iscrizioni, il Vico è in netta controtendenza. Il prossimo anno scolastico ci sarà un corso in più. La cultura classica, in pieno fermento tecnologico, tiene e si conferma nei gradimenti degli studenti dell’Agro nocerino. Anche se ogni tanto il liceo nocerino deve fare i conti con una manutenzione che non può essere più straordinaria.