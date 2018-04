New York. LEON TOVAR GALLERY. “UNDER THE SIGN OF INVENTION: CARMELO ARDEN QUIN”.

Articolo di Maurizio Vitiello – CARMELO ARDEN QUIN alla LEON TOVAR GALLERY di New York

Il giorno 26 aprile 2018, dalle ore 18 alle ore 20,

nei locali della LEON TOVAR GALLERY,

152, West 25 th Street, 3rd Floor – NEW YORK – NY10001

tel.: +1 917 388 3366 – www.leontovargallery.com

sarà inaugurata la mostra:

UNDER THE SIGN OF INVENTION:

CARMELO ARDEN QUIN

fondatore del MADI INTERNAZIONALE.

La mostra è a cura di María Cristina Rossi.

SITI WEB MADI: www.madi-international.com

ARGENTINA: www.macla.laplata.gov.ar (cercare: Patrimonio- Obras del patrimonio-Collecion Madi)

U.S.A. (TX-Dallas): www.geometricmadimuseum.org (cercare: Madi artists)

GIAPPONE: www.city.tome.miyage.jp/satorusatoartmuseum/en/colletions/e-works/rilief (1,2,3,4)

UNGHERIA: www.mobilemadimuseum.org

BRASILE: www.sobral.ce.gov.br (cercare: Cidade – Museus – Museu Madi)

FRANCIA: www.allersimple24.com

ITALIA: www.galleriamarelia.it (cercare: Madì)

www.magi900.com (cercare:Sala delleEccellenze Madi)

http://oggettoformacolore.yolasite.com

Da vedere l’interessante esposizione di un validissimo artista, che è stato a capo di un movimento artistico che ha fatto storia.

Maurizio Vitiello