Napoli. Wine and city. Pizza, vino, baccalà …

Articolo di Maurizio Vitiello – PIZZA VINO E BACCALA’: ANCHE IL TRIANON PARTECIPA A WINE AND THE CITY.

Anche la storica pizzeria Trianon partecipa quest’anno a Wine and the city in partnership con le Cantine Olivella.

Il 22 maggio 2018 nei i locali della storica pizzeria avrà luogo la serata dedicata a Pizza, vino & baccalà.

Il baccalà, che sta vivendo una seconda giovinezza non solo nella cucina napoletana, ma anche nella gastronomia di tutt’Italia, sposerà per una sera il gusto e la leggerezza della pizza, con una serie di ricette a sorpresa preparate dai pizzaioli dello storico locale di Via Pietro Colletta.

Una serata all’insegna della tradizione, quindi, in una delle pizzerie tra le più antiche e famose d’Italia.

Ad accompagnare le ricette pensate, esclusivamente per la serata, i vini delle Cantine Olivella, azienda situata alle falde del Monte Somma, presso la sorgente detta “dell’Olivella” da cui prende il nome.

Il costo della serata sarà di 20 euro e l’appuntamento è a partire dalle 19.30.

Per informazioni e prenotazioni 081 5539426 o pizzeriatrianon.it

IL TRIANON

La pizzeria Trianon da Ciro prende il nome dal famoso teatro in cui si esibivano personaggi come Totò, Macario e Nino Taranto.

Dopo lo spettacolo gli attori andavano tutti a gustare le pizze in quella che non a caso è considerata la pizzeria degli artisti.

Il locale si sviluppa su tre piani, ognuno con il proprio forno , e nasce in un periodo storico a cavallo tra le due guerre mondiali; per sfamare il popolo viene creata la pizza “a ruota di carretta”, con circa 35 cm. di diametro, in grado di soddisfare l’appetito di un’intera giornata.

In carta oggi campeggiano, oltre alla Margherita e Marinara, anche molte varianti: con fiordilatte, con mozzarella di bufala campana Dop, con filetto di pomodoro, con uova, con funghi, alla romana, con prosciutto e funghi, con panna, con salsiccia e friarielli, con salsiccia e funghi .

E, poi, la Gran Trianon da otto gusti, che non è mai la stessa, perché fatta con i prodotti freschi di stagione. Tutti gli ingredienti sono a marchio Dop e provenienti dal territorio, fatta eccezione per i salumi.

L’impasto ha una lievitazione di circa 12 ore.

Il Trianon oggi è anche a Salerno in piazza Flavio Gioia e a Sorrento.

Nelle sedi Trianon non esistono giorni di chiusura, le pizzerie sono sempre aperte, a pranzo e a cena.

Maurizio Vitiello