Napoli. Vomero. AM Studio Art Gallery. “CIRC’UNNARIO” con opere di Massimo Carpentieri.

Articolo di Maurizio Vitiello – “CIRC’UNNARIO” da vedere alla AM Studio Art Gallery.

“CIRC’UNNARIO”

AM Studio Art Gallery

Via Massimo Stanzione 10, Vomero – Napoli

Venerdì 13 aprile, ore 18.30

Venerdì 13 aprile 2018, ore 18.30, l’arte di Massimo Sirelli approda all’AM Studio Art Gallery di via Domenico Stanzione 10, con la personale Circ’unnario, a cura di Massimo Carpentieri.

Un corpus di circa venti opere tra tele in tecnica mista e installazioni scultoree, offrono allo spettatore una rilettura in chiave personale che condensa il meglio di quanto partorito dal Graffitismo e dalla Street Art, rappresentandone un nuovo capitolo evolutivo.

Il suo primo approccio alle arti visive è sin dagli esordi influenzato dagli esiti dell’arte di strada e da tutto ciò che visivamente è prodotto o rifiuto del paesaggio metropolitano.

Scritte sui muri, stralci di cartelli pubblicitari, mezzi pubblici, arredi urbani, spazzatura, diventano ben presto ambiente di studio e sperimentazione creativa.

Nelle opere ispirate al circo ogni elemento compositivo, dal manifesto-supporto ai graffiti sovrascritti, alle colate di colori vivaci, porta con sé una grande positività e gioia di vivere. Sirelli ha la capacità di rimaneggiare gli oggetti usati per attualizzare i ricordi, mantenendo comunque una freschezza e immediatezza comunicativa.

Costante, ma discreta, è la presenza di piccoli robot, una sua cifra personale, che viene, poi, riproposta in sculture composte con materiali di recupero.

Scrive Massimo Sirelli: “I muri della mia città sono il cibo per strani esseri che amo definire predatori urbani. Ti accorgi del loro passaggio al sorgere del sole. Pubblicitari, Writer, Circensi, Innamorati e Indignati, Politici e Burloni. Sono le voci della città”.

Segni grafici, sovrapitture, robot post-industriali: è il nuovo linguaggio visivo dello scenario urbano contemporaneo.

La Galleria

Prosegue il calendario di eventi all’AM Studio Art Gallery, il nuovo spazio espositivo nel cuore del Vomero, con la direzione artistica di Antonio Minervini.

Uno spazio creativo dalla doppia anima, che coniuga insieme l’attività espositiva con uno studio di comunicazione per professionisti e aziende.

Il tutto con l’obiettivo di dare visibilità alle risorse del territorio, con un’apertura verso la contaminazione dei linguaggi, per creare un luogo multidisciplinare delle arti in dialogo.

L’artista

Massimo Sirelli, nasce a Catanzaro nel 1981.

Dal 2008 è docente di “Tecniche di presentazione e Portfolio” all’IED di Torino e ha tenuto una Master Class anche all’IED di Como e al Politecnico di Torino.

Dei progetti artistici di Sirelli ne hanno parlato i principali canali di informazione nazionale e internazionale.

Nel 2013 Sirelli lancia il progetto AdottaunRobot.com: orfani del progresso industriale i robottini trovano la loro anima attraverso l’opera dell’artista, che li assembla e cerca di dar loro una nuova “famiglia”.

Nel 2015 uno dei Robot da lui realizzati è stato omaggiato all’ex Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano e nello stesso anno, Sirelli è stato testimonial artistico per il consorzio italiano Cirio, realizzando tre grandi sculture Robot e una serie speciale di lattine illustrate di pomodoro.

Nel 2015 partecipa ad ARTforEXCELLENCE a cura di Carlotta Canton, una rassegna d’arte contemporanea torinese che crea un anello di congiunzione tra arte e impresa.

Massimo Sirelli ha tenuto una serie di Workshop e incontri in tutta Italia, con bambini di varie fasce d’età, per avvicinare nuovo pubblico al suo metodo creativo.

Tra le sedi degli incontri: la Fondazione Prada Milano, Paratissima Palazzo delle Esposizioni di Torino, l’Ospedale Regina Margherita di Torino, Face Festival di Reggio Calabria, SardAfrica Festival al Museo Archeologico Nazionale G. Sanna di Sassari, Restart Festival a Venturina Terme.

Ecco una scheda sulla mostra redatta dal curatore Massimo Carpentieri:

Graffiti, sovrapitture e robot

Massimo Sirelli interpreta al meglio l’essenza del Graffitismo e della Street Art. Anzi, ne rappresenta con il suo percorso una personale evoluzione. Partendo dai costrutti della Pop Art degli anni ’70 l’artista catanzarese rappresenta un vero connubio tra la stessa e i segni del “Tagging” metropolitano, una forma di comunicazione alternativa sempre di più parte dell’immaginario urbano. Sirelli ha la capacità di rendere attuali i ricordi, la memoria, utilizzando oggetti vintage di una volta, nei quali si può percepire in maniera concreta la sua semplice e immediata sensibilità. I manifesti, i suoi colori, il tratto del graffito, in genere nelle opere che rappresentano il circo, danno un’idea di gioia, freschezza e sorridono a colui che si lascia attrarre dall’opera. Particolare la presenza discreta di piccoli robot, sua firma, che poi ritroviamo in una rappresentazione del tutto diversa, ma con la stessa sensibilità, nelle sculture composte anch’esse con materiali di recupero, ma comunque che dà all’opera un senso di familiarità, di tenerezza, di sensibilità. La sua libertà espressiva e i suoi segni stilistici identificano al meglio la sua arte che egli stesso in modo poetico rappresenta così:

“I muri della mia città sono il cibo per strani esseri che amo definire predatori urbani. Non si vedono ma so che esistono animali notturni e silenziosi. Ti accorgi del loro passaggio al sorgere del sole. Pubblicitari, Writer, Circensi, Innamorati ed Indignati, Politici e Burloni. Sono le voci della città. Si contendono lo stesso spazio per lasciare il proprio messaggio. Una lotta che avviene nell’ombra della notte dove ognuno fa la sua mossa e poi attende la mossa dell’altro. Una partita a scacchi tra avversari che non si vedono e conoscono. Così sui muri si evolve il segno del passaggio di ogni predatore e si mischia con quello che c’era prima. Strati su strati di colori e messaggi. Scritte, lembi di poster, il grigio del cemento. Così appare ogni angolo del mio quartiere, così appare il mio CIRC’UNNARIO”.

Da vedere, da non perdere.

Maurizio Vitiello

AMStudio Art Gallery

Via Massimo Stanzione 10 – Napoli

Dal 13 aprile al 5 maggio

Orari e giorni: dal lunedì al venerdì, ore 16-20; il sabato ore 10-13

Info e contatti: Antonio Minervini minervini@studioaml.it – 392 0860931

Alessandro Minervini: a.minervini.work@gmail.com – 393 4714198

Ufficio stampa: Francesca Panico francescapanico.art@libero.it – 348 3452978