Napoli ucciso come un boss a 19 anni

E qualcuno continua a parlare della “citta dell’amore”…della città che ha “sconfitto la criminalita’ ” ….

Napoli, nuovo agguato di camorra: ucciso come un boss a 19 anni, ferito l’amico

Un giovane è stato ucciso e un altro è rimasto ferito in un agguato avvenuto poco prima delle 20 in via Al Chiaro di Luna, nel rione Conocal, nel quartiere Ponticelli. I due erano insieme per strada quando sono stati raggiunti da alcune persone che hanno aperto il fuoco; la ricostruzione è ancora al vaglio, le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia Poggioreale.

L’Agguato a Napoli è avvenuto nel rione Conocal del quartiere Ponticelli, zona est del capoluogo campano. Un 30enne e un 19enne sono stati colpiti da armi da fuoco nella serata di oggi. Il più giovane è morto. I due passeggiavano in strada in via Al Chiaro di Luna quando qualcuno gli ha sparato. Secondo le prime informazioni diffuse dalle forze dell’ordine il nome della vittima è Emanuele Errico.

Morto il 19enne, ferito alla gamba sinistra il 30enne

Il ragazzo di 19 anni era agli arresti domiciliari per droga e quindi in stato di evasione al momento dell’agguato. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Betania di Napoli, dov’è morto pochi minuti dopo il suo arrivo in pronto soccorso. Il secondo, invece, è stato ferito alla gamba sinistra e, stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.