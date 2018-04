Napoli-shock, arrestato presunto terrorista: “Avrei dovuto lanciarmi con un’auto sulla folla”

E’ stato arrestato a Napoli un immigrato originario del Gambia il quale, secondo la Procura del capoluogo campano, sarebbe stato scelto per portare a termine un attentato terroristico. L’indagine antiterrorismo è stata condotta congiuntamente da Polizia e Carabinieri.

L’uomo, chiamato Alagie Touray, aveva chiesto asilo politico e stava aspettando che la pratica per la concessione venisse analizzata. Il 21enne è stato fermato nei pressi della moschea di Licola. Il suo fermo è scattato lo scorso 20 aprile e poi è stato successivamente convalidato dal giudice il quale ha emesso ordinanza cautelare. Pare vi fosse un video che immortalava il ragazzo mentre giurava fedeltà ad Al Baghdadi (“Giuro fedeltà al Califfo dei musulmani Abu Bakr Al Quraishi Al Baghdadi, nei momenti difficili e facili, nel mese di rajab giorno 2, e Allah è testimone di quello che dico”).

Ma non solo. Cosa più scioccante è che il 21enne ha ricevuto un ordine via Telegram “di lanciare un’autovettura contro la folla”. Quest’ultimo si è difeso asserendo di non aver mai avuto intenzione di voler organizzare un attentato.