Napoli, sequestro record di hashish: 8 tonnellate in un capannone. Colpo da 80 milioni di euro ai clan

Maxi sequestro a Napoli da parte della Guardia di Finanza. Sono stati sequestrati, infatti, ben otto tonnellate di hashish che erano occultate in un capannone in via Santa Maria del Pianto, nei pressi del cimitero di Poggioreale. Un colpo record che ha recato un danno di circa 80 milioni di euro ai clan.

I pacchi contenenti la droga erano nascosti all’interno di casse poi posizionate su pallet di legno (12 in tutto) e successivamente incellofanate. I panetti di hashish erano da un chilo ciascuno. La donna proprietaria del capannone in questione è stata subito arrestata.

Un sequestro record che il colonnello Salvatore Salvo della Guardia di Finanza ha definito “il più ingente e mai realizzato sulla terraferma in Italia”.