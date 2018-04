Napoli primo maggio , si ricorda l’eccidio di Pietrarsa

Sono anni che scegliamo di tenere le commemorazioni del 1° maggio a Napoli, anni in cui abbiamo provato a legare i temi del lavoro e delladisoccupazione alle istanze che venivano dai territori.

Simbolica è stata la lotta di Bagnoli , che ha messo al centro rapporto tra sfruttamento dei territori e la mancanza di lavoro ; evindenziando come lo Stato si sia rappresentato sempre come predatore a queste latitudini lasciando cattedrali nel deserto (vedi appunto l’ex ItalSider ) e una scia di morti dovuti alle malattie contratte all’interno delle fabbriche e fuori.

Anche questo 1°Maggio abbiamo scelto di dare centralità alla memoria storica della nostra città, partendo da un episodio che ha segnato la storia della sua classe operaia, l’eccidio di Pietrarsa.

Una storia troppe volte dimenticata, anche dai quei sindacati e quei partiti del mondo della sinistra che hanno fatto, in tutto il ‘900, della difesa dei lavoratori la propria bandiera. Una sinistra troppo impegnata a garantire il patto nazionale e le proprie mire egemoniche, per mettere a rischio gli equilibri del paese con il ricordo di quelle morti operaie.

Negli anni ne il PCI, ne la CGIL e ne tanto meno i partiti e le organizzazioni che ne hanno raccolto il testimone hanno voluto ricordare quella che fù una vera e propria mattanza.

La storiografia ufficiale parla di 4 morti e 10 feriti gravi, che caddero in un vero e proprio rastrellamento messo in atto dai bersaglieri dell’esercito italiano, ma il 13 agosto al ritorno in fabbrica mancavano all’apSono anni che scegliamo di tenere le commemorazioni del 1° maggio a Napoli, anni in cui abbiamo provato a legare i temi del lavoro e delladisoccupazione alle istanze che venivano dai territori.

Simbolica è stata la lotta di Bagnoli , che ha messo al centro rapporto tra sfruttamento dei territori e la mancanza di lavoro ; evindenziando come lo Stato si sia rappresentato sempre come predatore a queste latitudini lasciando cattedrali nel deserto (vedi appunto l’ex ItalSider ) e una scia di morti dovuti alle malattie contratte all’interno delle fabbriche e fuori.

Anche questo 1°Maggio abbiamo scelto di dare centralità alla memoria storica della nostra città, partendo da un episodio che ha segnato la storia della sua classe operaia, l’eccidio di Pietrarsa.

Una storia troppe volte dimenticata, anche dai quei sindacati e quei partiti del mondo della sinistra che hanno fatto, in tutto il ‘900, della difesa dei lavoratori la propria bandiera. Una sinistra troppo impegnata a garantire il patto nazionale e le proprie mire egemoniche, per mettere a rischio gli equilibri del paese con il ricordo di quelle morti operaie.

Negli anni ne il PCI, ne la CGIL e ne tanto meno i partiti e le organizzazioni che ne hanno raccolto il testimone hanno voluto ricordare quella che fù una vera e propria mattanza.

La storiografia ufficiale parla di 4 morti e 10 feriti gravi, che caddero in un vero e proprio rastrellamento messo in atto dai bersaglieri dell’esercito italiano, ma il 13 agosto al ritorno in fabbrica mancavano all’appello piu di 200 nomi scoparsi nel nulla.

Siamo convinti che sia importante ricordare tutti gli operai e le operaie che sono morti per difendere i loro diritti o mentre erano sul posto di lavoro, ma mentre nel mondo si ricordano (giustamente) i morti della strage di Chicago del maggio 1887, in Italia ci si dimentica che ben 23 anni prima 4 morti ufficiali e 200 desaparesidos ancora chiedono giustizia!

Noi non dimentichiamo!pello piu di 200 nomi scoparsi nel nulla.

Siamo convinti che sia importante ricordare tutti gli operai e le operaie che sono morti per difendere i loro diritti o mentre erano sul posto di lavoro, ma mentre nel mondo si ricordano (giustamente) i morti della strage di Chicago del maggio 1887, in Italia ci si dimentica che ben 23 anni prima 4 morti ufficiali e 200 desaparesidos ancora chiedono giustizia!

Noi non dimentichiamo!