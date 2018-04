Napoli pazzesca vittoria con l’ Udinese mentre la Juve viene fermata sul pari dal Crotone ora è a solo + 4 . Mentre la Juve viene pareggiata da un gol con rovesciata alla Ronaldo dal Crotone Il Napoli batte in rimonta, l’ennesima della stagione, l’Udinese e si riporta a meno quattro dalla Juve. In sei minuti è passata da più nove , con lo scudetto vinto, a più quattro, con il rischio di una rimonta. E domenica all’Allianz Stadium c’è lo scontro diretto per lo scudetto. Successo molto sofferto, frutto del grande carattere e del cuore della squadra di Sarri – scrive Roberto Ventre sul Mattino di Napol – che finisce sotto due volte ma riesce a reagire e chiudere sul 4-2. Gol iniziale di Jankto (rete convalidata con l’ausilio del Var), il pari di Insigne nel recupero del primo tempo. Udinese di nuovo avanti con Ingelsson. Sarri toglie uno spento Hamsik, inserisce Mertens e passa al 4-2-3-1. La mossa vincente perché gli azzurri ritrovano grande forza offensiva. Il San Paolo spinge dopo aver saputo del gol del pari del Crotone contro la Juve: arriva così il 2-2 di Albiol, da angolo di Callejon, l’ennesima rete da palla inattiva. Il gol del sorpasso lo firma Milik: tap in vincente dopo la respinta di Bizzarri sl tiro di Callejon. Il quarto gol di Tonelli, di testa da un altro angolo dello spagnolo. Poi traversa di Perica. Gli azzurri possono far festa con i tifosi: campionato riaperto alla vigilia dello scontro diretto.