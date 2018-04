Napoli. PAN. “Arapimmo ‘o Cascione”. Protagonisti della scena artistica e culturale napoletana degli anni ’70 e ’80”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Giovedì 3 maggio 2018, dalle ore 17, presso il PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, via dei Mille “Arapimmo ‘o cascione”

Giovedì 3 maggio, dalle 17, presso il PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, via dei Mille, in concomitanza con la mostra “La Napoli di Maurizio. Fotografie ed eventi sugli anni Settanta”, l’evento “Arapimmo ‘o Cascione”.

Protagonisti della scena artistica e culturale napoletana degli anni ’70 e ’80”.

L’evento è legato alla campagna di crowdfunding dall’omonimo titolo, lanciata dall’Associazione Amici di Maurizio Valenzi in collaborazione con la piattaforma Meridonare, per ricercare e preservare foto e video della città negli anni ’70 e ’80, un patrimonio che rischia di andare perso se non adeguatamente digitalizzazione.

Tutti possono partecipare alla campagna anche con una piccola donazione attraverso la piattaforma Meridonare ricevendo in dono diversi gadget. Solo in occasione di questo evento saranno messe in palio per i donatori 10 operine ad olio donate dal pittore Fabio Rocca.

Durante l’evento si alterneranno vari protagonisti dell’epoca che racconteranno la Città attraverso i propri personali ricordi, tra cui: i giornalisti Ermanno Corsi, Sandro Petrone e Eleonora Puntillo, il fotografo Fabio Donato, il poeta e saggista Salvatore Palomba, gli organizzatori culturali Gianni Pinto, Salvatore Pica e Dino Luglio.

Per ulteriori info scrivere a:

segreteria@fondazionevalenzi.it

SCOPRIRE IL BUONO ATTRAVERSO IL BELLO !

http://www.fondazionevalenzi.it/fvnews/212/Il_progetto_sociale_Bell_e_Buon.aspx

il progetto sociale per l’infanzia della Fondazione sostienilo gratis con una semplice firma:

Devolvi il 5×1000 delle tue tasse alla Fondazione Valenzi onlus

inserendo il codice fiscale nel primo riquadro :

95118740638

per vedere le immagini delle quattro litografie della Fondazione Valenzi clicca qui:

http://www.fondazionevalenzi.it/contents.aspx?id=5

LA MEMORIA PER IL FUTURO!

per una presentazione generale e una rassegna stampa della Fondazione Valenzi clicca qui:

http://www.fondazionevalenzi.it/public/temp/Fondazione_Valenzi_2015.pdf

http://www.fondazionevalenzi.it/rassegna_stampa.aspx

Info:

Fondazione Valenzi

Via Enrico Cosenz, 13

80142 Napoli

Fax +39 081 6580648

Da seguire con attenzione.

Maurizio Vitiello