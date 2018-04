Napoli. Nel 2009 allarme legionella al Monaldi, due morti sospette: assoluzioni dopo nove anni. Il giudice: il fatto non sussiste

Quasi dieci anni dopo è arrivata l’assoluzione, con la formula più ampia, «perché il fatto non sussiste». Quasi dieci anni dopo cala così il sipario (al netto di un improbabile ricorso da parte della Procura) sull’incubo legionella in una delle eccellenze ospedaliere del sud Italia. Siamo tra la primavera e l’estate del 2009 quando la Procura di Napoli chiese e ottenne il sequestro del Monaldi, di fronte all’esito di verifiche condotte dalla polizia giudiziaria. Un sequestro condizionato a una serie di prescrizioni per un pericolo contagio visto come concreto. Da allora ne è nato un processo che si è concluso qualche giorno fa con l’assoluzione piena di tutti gli imputati. Grave l’accusa che era stata contestata dal pool infortunistica, con l’ipotesi di avvelenamento colposo di acque, per quelle tracce di agenti patogeni che avrebbero superato i limiti consentiti. È stato il giudice Rossella Tammaro ad accogliere in aula la richiesta di assoluzione del pm Valter Brunetti, chiudendo almeno per il momento il caso per tutti gli imputati: assolti dunque Marco Papa, direttore sanitario aziendale e presidente del Cio (comitato infezioni ospedaliere), difeso dall’avvocato Raffaele Miele; Gennaro De Sisto, direttore sanitario di presidio e componente del Cio; Anna Martino, legale rappresentante della Enertek, società responsabile dell’attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti per l’abbattimento delle legionelle, e Maurizio Landolfi, Vito Grassi e Giovanni Spinosa, quali componenti del consiglio di amministrazione della società Monaldi manutenzione scarl (erano difesi, tra gli altri, dagli avvocati Francesco Cedrangolo, Giuseppe De Angelis, Giuseppe Fusco e Gennaro Malinconico), mentre era stato archiviato al termine della fase preliminare delle indagini Tullio Cusano, all’epoca direttore generale dell’azienda ospedaliera Monaldi. Decisiva nel corso del dibattimento, la perizia presentata dalle parti, dalla quale emergeva che il livello di agenti patogeni in un impianto idrico con più di quaranta anni di vita non superava gli standard di allarme e di pericolo per la salute di ospiti e di personale in organico. Un’inchiesta che ha ribaltato l’assunto iniziale, che spinse gli inquirenti napoletani a chiedere ed ottenere il sequestro del Monaldi, previo adeguamento delle condizioni della rete idrica all’interno della struttura sanitaria. Una svolta resa necessaria da due casi di decesso che vennero registrati in quel periodo e che vennero attribuite proprio alla presenza di batteri di legionella e di pseudomonasae ruginosa all’interno di diversi reparti dell’azienda ospedaliera, «batteri che cagionavano la morte di almeno due pazienti». Seguirono accuse dirette ai dirigenti dell’ospedale, individuati come responsabili di omissioni, con tanto di accuse anche ai comparti imprenditoriali che erano stati assoldati in quegli anni proprio per contrastare eventuali focolai batterici. Nove anni dopo è caduta l’ipotesi principale, tanto da spingere lo stesso rappresentante della pubblica accusa, il pm Valter Brunetti, a chiedere l’assoluzione per tutti gli imputati. (Il Mattino)