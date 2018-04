Napoli. Lo stadio San Paolo vale quasi 28 milioni, ma ridotto così non ha mercato. Più economico abbatterlo e ricostruirlo

Napoli. L’ha detto a denti stretti, «potrei anche pensare di mettere in vendita il San Paolo». Però il sindaco ha fatto mille premesse: solo se arriverà un’offerta congrua, solo se sarà realmente necessario, solo dopo aver coinvolto tutti i napoletani tramite un referendum. Insomma, per De Magistris la cessione dello stadio sarebbe realmente un’ultima spiaggia. È vero che potrebbero esserci altre letture fra le righe delle parole del primo cittadino, magari l’ipotesi di interventi esterni di «collaborazione» alla rinascita e alla gestione, ma per adesso la lettura tra le righe non va considerata, bisogna attenersi ai fatti. E i fatti, onestamente, dicono che il sindaco ha raccontato a malincuore l’ipotesi di cessione del San Paolo. Ma quanto vale oggi lo stadio di Fuorigrotta? La valutazione che ne ha fatto De Magistris è di cinquanta milioni di euro: non lo venderebbe a un prezzo inferiore. La valutazione che scaturisce dai freddi numeri, invece e decisamente più bassina, quasi la metà: probabilmente più realistica. Il percorso per stabilire un valore più o meno adeguato dell’impianto sportivo più glorioso del Meridione d’Italia parte della documentazione ufficiale di palazzo San Giacomo: alla voce «Stadio San Paolo» nell’elenco dei beni immobiliari del Comune, è allegata una rendita catastale pari a 464.000 euro. Si tratta di un dato ufficiale sulla base del quale si stabilisce il peso dei contributi ma è anche una base di partenza corretta per arrivare a ricostruire il «valore catastale» cioè l’ipotetico prezzo da pagare per comperare un immobile. L’impianto è accatastato correttamente nella categoria D6 che comprende le strutture destinate alle attività sportive; quella categoria prevede che la cifra della rendita catastale venga moltiplicata per sessanta al fine di ottenere un valore «coerente» per l’immobile. Ecco che viene fuori una cifra vicina ai 28 milioni (27.888.672,60 per la precisione) che rappresenta il prezzo congruo da attribuire allo stadio. Ma il San Paolo, malridotto com’è, vale quella cifra? Nessun esperto si sbilancia. Anche perché la valutazione dovrebbe ovviamente comprendere i costi di ristrutturazione. Equi si scivola su un altro punto delicato: non un solo esperto di impianti sportivi considera percorribile la strada della ristrutturazione. Più conveniente abbattere la struttura e ricostruirla da zero, sicché all’eventuale costo di acquisto andrebbero aggiunti i milioni da investire per la nascita di un nuovo impianto. E qui c’è da sbizzarrirsi perché, a seconda delle correnti di pensiero, per far nascere un nuovo stadio occorrono dai cento ai quattrocentomilioni: dipende da quel che si vuole realizzare. Nel frattempo, però, il San Paolo continua ad essere un pozzo senza fondo per il Comune che si è indebitato con il Credito Sportivo per rimetterlo in sesto, ha cercato di rimettere a posto i conti con il Calcio Napoli che solo qualche mese fa s’è visto saldare un antico debito per migliorie all’impianto e ogni anno è costretto a tirare fuori dalle casse esangui una cifra che arriva fino a tre milioni di euro per la sola gestione ordinaria di quel gigante acciaccato che ha fatto la storia del calcio napoletano. E siccome la gestione «ordinaria» in un impianto di sessant’anni fa, peggiorato dagli indecenti lavori per i Mondiali del ‘90, prevede costantemente interventi straordinari, ecco che le spese crescono fino a diventare insostenibili. Insomma, diciamocelo chiaramente, liberarsi dello stadio per il Comune sarebbe un affare d’oro (anche se, lo ribadiamo, il sindaco non ha nessuna voglia di venderlo). L’ultimo esempio, il più recente, della devastazione economica collegata alla gestione dell’impianto risale a qualche mese fa quando si pensò, nell’ambito della ristrutturazione attualmente in corso, di smontare la copertura per liberarsene: è vecchia, inutile e pure pericolosa. Sapete quanto sarebbe costato smantellare quel’orribile cappello piazzato sul San Paolo nel ‘90? Quindici milioni di euro. S’è deciso, allora, di metterlo in sicurezza facendo semplicemente controllare tutti i bulloni alla modica cifra di un milione di euro… sconvolgente. E a proposito di costi: ovviamente tra le spese va inserito anche il personale che, tra dipendenti comunali e quelli delle partecipate, supera le sessanta unità. Insomma, il San Paolo costa un botto e, sul mercato, vale pochissimo. Per cui, forse, non ci sarà bisogno del referendum immaginato dal sindaco, il San Paolo attualmente non sembra un grande affare per nessuno. Nemmeno per il Comune. (Paolo Barbuto – Il Mattino)