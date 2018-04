Napoli. Libreria Vitanova. Presentazione del libro di Luciano Scateni “LA TOMBA PROFANATA Santagata si fa in quattro”, Kairós Edizioni.

Articolo di Maurizio Vitiello – Luciano Scateni ancora alla ribalta editoriale con “LA TOMBA PROFANATA Santagata si fa in quattro”, Kairós Edizioni.

Martedì 24 aprile 2018, alle ore 18,00,

alla libreria Vitanova, viale Gramsci 19, Napoli,

LA TOMBA PROFANATA

Santagata si fa in quattro

di Luciano Scateni

Interverrà, con l’autore, Piero Antonio Toma.

Intermezzi musicali dell’attrice-cantante Enza di Blasio.

Letture dell’attore Enzo Salomone.

Scheda sulla pubblicazione:

Impegnato a fronteggiare misfatti di ogni genere, in questa avventura il poliziotto-sociologo Ninì Santagata è alle prese con il mistero di un brutale omicidio, in apparenza senza movente, che si somma agli impegni quotidiani anticrimine, a gesti di solidarietà e al difficile compito di sventare il pericolo di un attentato terroristico. Esiste il maschilicidio? Anche questo deve scoprire Santagata, senza venir meno alla fama consolidata di seduttore.

Breve scheda sull’autore:

Luciano Scateni, giornalista professionista, scrittore, pittore, vive e lavora a Napoli. È stato sindacalista della CGIL e, nel 1975, addetto stampa del sindaco di Napoli Maurizio Valenzi. Caporedattore del quotidiano “Paese sera”, responsabile dell’edizione della Campania. In Rai, dal 1980 ha ricoperto i ruoli di caposervizio, di inviato radio-telecronista e, per tredici anni, di conduttore del TG3 Campania. Collabora alla fondazione del quattordicinale “La Voce della Campania”, ora “Voce delle Voci”. Ha esposto i propri quadri e disegni in numerose personali e collettive.

Maurizio Vitiello

