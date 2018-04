Napoli. Galleria “Salvatore Serio”. 10.05.2018, “Quando il vento tace”, con immagini recenti della brava fotografa Claudia Del Giudice.

Articolo di Maurizio Vitiello – Alla galleria “Salvatore Serio” di Napoli personale della fotografa Claudia Del Giudice, intitolata “Quando il vento tace”, che sarà inaugurata giovedì 10 maggio 2018, alle ore 18.30.

Quando il vento tace è il titolo della personale fotografica dell’artista Claudia Del Giudice che sarà inaugurata giovedì 10 maggio 2018, alle ore 18.30, presso la galleria Salvatore Serio di Napoli.

Ecco una breve scheda dell’evento:

“Curata dalla storica dell’arte Fedela Procaccini, il progetto espositivo scaturisce da un’incessante ricerca sulle relazioni tra l’uomo e il paesaggio contemporaneo; un’indagine sulla logica critica tra percezione e fruizione dei luoghi ormai invasi dai “prodotti” dell’intelletto, legata alla contestualizzazione della propria esperienza.

Negli scatti di Claudia Del Giudice, il rapporto tra la natura e l’uomo converge in paesaggi alieni e alienanti che rimandano alla consapevolezza della propria caducità e al desiderio di superare lo smarrimento che la forza e la bellezza dell’immensità generano.”

Ecco una breve bio-scheda sull’artista:

Claudia Del Giudice dal 2015 scrive recensioni ed è curatrice di eventi espositivi d’arte.

Fotografa intimista, da sempre orientata verso il sociale (negli anni 2014/2015 ha seguito fotograficamente il Laboratorio di pittura collettiva a cura di Caroline Peyron, secondo viaggio per immagini e parole oltre l’autismo), dal 2005 ad oggi ha partecipato con i suoi lavori fotografici a numerose collettive nazionali e internazionali, quali ad esempio HUMAN RIGHTS? #H2O a cura di Roberto Ronca, AIAPI | Unesco Official partner, nel 2017 e L’Arte in Vetrina – XV edizione nel 2016, rassegna d’arte contemporanea nell’ambito della quale ha ottenuto la menzione speciale da Piero Renna, direttore galleria PRAC-Piero Renna Arte Contemporanea, per l’opera “Pánta rêi”.

Ha frequentato il corso di fotogiornalismo a cura di Mario La Porta, e partecipato a workshop/shooting con altri stimati fotoreporter italiani (Pietro Masturzo, Stefano Cerio e Marco Zanta).

Dal 2012 è la fotografa ufficiale, talvolta curatrice, degli eventi di “Gino Ramaglia-Artisti in Vetrina” a Napoli.

La mostra si compone di 12 fotografie, stampate su carta Hahnemuhle Photo Rag Pearl, ed è arricchita da un prezioso catalogo che riporta le recensioni critiche della curatrice e del teologo Armando Nugnes, padre spirituale dell’artista.

Si percepisce la cura del dettaglio e la volontà con tagli adeguati e congrui di rilevare segmenti asserenti.

La necessità della fotografa s’indirizza a cogliere dati reali minimali, su cui poter far vivere un’analisi corretta di determinazioni semantiche.

La nitidezza delle immagini è il proficuo risultato di cura visiva e di valutazione tecnica.

Mostra assolutamente da visionare.

Maurizio Vitiello

INFO:

Quando il vento tace

Claudia Del Giudice

a cura di Fedela Procaccini

Dal 10 al 19 maggio 2018

Vernissage giovedì 10 maggio, ore 18.30

Salvatore Serio Galleria d’Arte

Via Oberdan, 8 – Napoli

Orari galleria: dal lunedì al sabato 10.30/13.30 – 16.30/19.30.

Ringraziamenti: a la Giudice S.r.l. per aver sostenuto il progetto artistico.

Ingresso libero.