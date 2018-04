Napoli. Fondazione Premio Napoli. ATTUALITA’ DELL’ UMANESIMO GIURIDICO DI VICO. A SOSTEGNO DELLO SCRITTORE TURCO Ahmet Altan.

Articolo di Maurizio Vitiello – Sul sostegno allo scrittore turco Ahmet Altan.

Maggio dei Monumenti 2018 dedicato a Giambattista Vico

ATTUALITA’ DELL’ UMANESIMO GIURIDICO DI VICO

A SOSTEGNO DELLO SCRITTORE TURCO Ahmet Altan

25 aprile 2018, ore 11.30

Fondazione Premio Napoli

Giambattista Vico oltre che filosofo e storico, è stato anche un uomo di diritto.

Gli studi giuridici lo aiutarono a sviluppare la sua peculiare filosofia dell’umanesimo giuridico.

Partendo da questo presupposto che la Fondazione Premio Napoli, presieduta per la prima volta da un giurista, ha deciso di onorare la celebrazione di Vico nell’ambito del Maggio dei Monumenti coinvolgendo sia avvocati che magistrati di Napoli, della Camera Penale e dell’ANM, a difesa delle libertà costituzionali.

Ciò avverrà il 25 aprile, alle ore 11.30, nella sede della Fondazione Premio Napoli con la lettura corale dell’arringa difensiva dello scrittore e giornalista turco Ahmet Altan, condannato all’ergastolo con l’accusa di aver favorito in Turchia il tentato colpo di stato del luglio 2016.

La sua arringa difensiva è stata pubblicata in Italia con il titolo L’atto di accusa come pornografia giudiziaria (2017, Edizioni E/O).

Si è trattato di un processo che ha suscitato in tutto il mondo la preoccupazione e l’indignazione dei sostenitori della libertà di stampa su cui la Fondazione Premio Napoli invita a riflettere.

La lettura corale sarà preceduta dall’introduzione dell’avv. Domenico Ciruzzi, Presidente della Fondazione Premio Napoli, con l’intervento del magistrato Alfredo Guardiano e del giurista Sergio Moccia.

Da non perdere.

Maurizio Vitiello