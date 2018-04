Napoli. Fondazione Humaniter. “Ragazzi a rischio. Una nuova avventura per Tommy” di Monica Florio, La Medusa Editrice.

Articolo di Maurizio Vitiello – “Ragazzi a rischio. Una nuova avventura per Tommy” di Monica Florio, La Medusa Editrice.

Mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 18.00, alla Fondazione Humaniter, in Piazza Vanvitelli, 15 si presenterà il romanzo “Ragazzi a rischio. Una nuova avventura per Tommy” di Monica Florio (La Medusa Editrice). All’incontro, che si terrà al 1° piano della sede della Fondazione, interverranno Giovanna Mozzillo e Maurizio Sibilio. Evento curato e moderato da Daniela Merola. Sarà presente l’Autrice.

Ecco una scheda sull’argomento:

“Ragazzi a rischio. Una nuova avventura per Tommy” di Monica Florio (La Medusa Editrice) rappresenta la continuazione delle vicende di Tommy Riccio, protagonista del volume precedente “La rivincita di Tommy. Una storia di bullismo omofobico”.

Dalla prima avventura sono passati tredici anni: ritroviamo il protagonista, ventiseienne laureato in psicologia, alle prese con i ragazzi disagiati del Centro Alias, la struttura gestita da Padre Gregorio per il recupero degli adolescenti provenienti dalle zone a rischio di Napoli (Miano, Poggioreale, Secondigliano).

Sarà un’esperienza importante che restituirà a Tommy la fiducia negli altri e consentirà il riscatto di questi giovani trascurati dalle famiglie e immersi in un contesto di degrado.

Attraverso i personaggi di Alberto, Andrea, Giorgio, Imma, Luca, Laura, Massimo, Nadia e Pino, vengono affrontate alcune problematiche rilevanti quali l’autolesionismo, il disturbo bipolare e quello di genere, l’handicap, il disagio di chi è stato adottato e i maltrattamenti sui minori.

Per questi ragazzi diventerà Tommy una sorta di fratello maggiore, una figura guida in grado di aiutarli, in tale delicata fase della loro esistenza, a intraprendere i passi necessari per inserirsi nel mondo del lavoro e realizzarsi come persone.

Un romanzo ambientato a Napoli che scruta dentro la realtà dei giovani a rischio ed è improntato ai valori della tolleranza e solidarietà.

Il libro, uscito nella collana Focus Attualità diretta da Claudio Elliott, è accompagnato dalle illustrazioni di Caterina Antignano e da una scheda informativa sull’argomento.

Ecco una scheda sulla scrittrice:

Monica Florio, nata a Napoli, è Press Office/Communication & PR Manager. Giornalista pubblicista, scrive di disagio giovanile, infanzia violata e omofobia. Ha pubblicato il saggio “Il guappo. Nella storia, nell’arte, nel costume” (Kairòs Edizioni, 2004), la raccolta di racconti “Il canto stonato della Sirena” (Ilmondodisuk Libri, 2012), i romanzi “Puzza di bruciato” (Homo Scrivens, 2015) e “Acque torbide” (Cento Autori Edizioni, 2017). Per la Medusa Editrice ha pubblicato nel 2014 “La rivincita di Tommy. Una storia di bullismo omofobico”.

“Ragazzi a rischio. Una nuova avventura per Tommy” di Monica Florio

Gennaio 2016, La Medusa Editrice (Marsala)

Prezzo: € 8.90, Pagine 184

Illustrazioni e copertina di Caterina Antignano

Scheda informativa a cura di Monica Florio e Renato Scognamiglio

http://www.lamedusa.it/libro.php?_libro=148

Da non perdere.

Maurizio Vitiello