Napoli folla e commozione ai funerali di Nicola Marra il ragazzo morto a Positano “Vittima di una società distratta”

Erano tantissimi gli amici presenti oggi a Napoli per i funerali di Nicola Marra il ragazzo morto a Positano . "Vittima di una società distratta" Centinaia hanno accompagnato il saluto terreno a Nicola Marra, il giovane di 21 anni ritrovato morto in una scarpata nel comune di Positano dopo che la sera prima aveva partecipato ad una serata in una vicina discoteca. Un volo di 70 metri tra le 4e30 e le sei del mattino, questi i primi riusltati dell'autopsia. I funerali si sono tenuti nella Chiesa di Santa Caterina a Chiaia, Napoli, a presiedere la celebrazione eucaristica padre Calogero dei frati francescani a cui è affidato il tempio. "Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei giusti", questo uno dei versetti enunciati nella prima lettura tratta dal Libro della Sapienza mentre il Vangelo è stato l'episodio della resurrezione di Lazzaro narrato da san Giovanni. Durante l'omelia padre Calogero ha paragonato l'ingiusta condanna di Gesù a quanto accaduto a Nicola. "Le condanne non sono solo quelle dei tribunali – ha detto – anche Nicola è vittima di una società molte volte distratta verso le aspettative dei giovani, silente e opportunista, che segue la logica del produrre e dell'apparire". "Nico si sentiva diverso – hanno dichiarato i genitori . cercava di non omologarsi. La sua purezza gli donava un'energia che coinvolgeva chiunque lo circondava". I video di videoinformazione e sotto de IL Mattino in rete Altri video dei funerali di Nicola Marra

I rappresentanti, e gli amici, per rendere onore alla sua memoria, hanno deciso di organizzare una messa presso la cappella presente al secondo piano nella sede di Via Parenzo, in data Lunedì 9 Aprile alle ore 16.00. Sarà la giusta occasione per dare un ultimo saluto a Nicola, proprio all’interno della sua facoltà, dove tanti di noi lo ricordano sorridente fra i corridoi. La messa sarà aperta a tutti gli studenti che vorranno condividere un momento di ricordo e di preghiera.

http://www.napolitoday.it/cronaca/funerale-nicola-marra-chiaia-video.html Gli amici studenti della Luiss a Roma faranno un altro funerale.

Anche a Positano in Costiera amalfitana il comitato di genitori ha deciso di far dire una messa per Nicola

L’autopsia, effettuata presso il Ruggi d’Aragona di Salerno, ha fatto emergere che la morte sarebbe avvenuta intorno dopo fra le 4,30 e le 6, per trauma cranico. Conoscendo il posto sicuramente è avvenuta all’incirca alle 5 o poco dopo. Impossibile arrivare in pochi minuti in quel posto, dalle 4,17 dai Mulini. Positanonews ha ricoperto il tragitto finale della scala con un video e i tempi sono piùttosto lunghi- Il ragazzo, allontanatosi di corsa dagli amici che raccontano di non essere riusciti a seguirlo, e dalla ragazza, è precipitato da un’altezza di 70 metri perdendo, sul colpo, la vita. Ci vorrà ancora qualche giorno, invece, per conoscere il risultato dei test tossicologici effettuati sulla salma, restituita ieri pomeriggio ai familiari così da rendere possibile la cerimonia funebre.

Intanto non si fermano le polemiche che si sono susseguite in questi giorni. «Non meritava di morire da solo». A dirlo è il cugino del 21enne: «avevano tutti bevuto troppo lui è stato lasciato andare via. Nicola è morto per una disgrazia ma si poteva fare di più per evitarla». Anche il padre del ragazzo si è sfogato nelle ultime ore, come riporta il quotidiano Il Mattino: «Nessuno ha fermato mio figlio – ha detto – voglio augurarmi che nessuno avrebbe potuto aiutare Nicola. Se chi lo ha visto alterato in discoteca, chiunque, lo avesse fermato prendendolo a schiaffi, tutto questo non sarebbe successo».

L’avvocato Mario Carnielli, amico e legale della famiglia Marra-Incisetto, parla su Napoli.Repubblica.it di «un buco da colmare» e solo chi ha visto può descrivere quello che è accaduto durante la notte tra sabato e domenica di Pasqua. «C’è da capire quale sia stata la causa scatenante – spiega l’avvocato – Nicola non si era mai comportato così.

Uno screzio, un litigio con qualcuno: questi sono, a mio avviso, gli elementi che devono venire fuori. Chi ha visto o chi sa deve dirlo per stabilire la verità». L’uscita frettolosa dalla discoteca “Music on the rocks” e l’avvio del giovane universitario verso il sentiero che collega la Statale Amalfitana 163 , fra la Sponda ed Arienzo, al cimitero e la “Selva”, non Nocelle , nel cuore della notte, non convince il legale. Ancora da chiarire c’è lo scambio o lo smarrimento del cellulare e quella camicia strappata e tolta durante il tragitto, anche se la salita erta può ben fan pensare che nei pressi del cimitero possa aver portato a togliersi la camicia.

Molti perchè , purtroppo, saranno noti solo a lui.. Difficile capire cosa sia veramente successo negli ultimi minuti e perchè sia salito da li.