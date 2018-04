Napoli entusiasmo fino a Firenze ma la Juve vince con l’ Inter DIRETTA

Napoli entusiasmo fino a Firenze dove pure sono stati accolti con un tifo incredibile per la partita di domani con la Fiorentina con gli occhi puntati a Inter Juventus . che però vince con l’Inter la svolta nel primo tempo gol di Douglas Costa, poi dopo dieci minuti espulso Vicino ed Inter in 10 . Con la stazione presidiata da polizia, carabinieri ed Esercito, solo una delegazione di ultrà ha potuto raggiungere la testa treno del binario 22 per salutare e incoraggiare il Napoli in partenza. Dall’altra parte del finestrino Insigne, Koulibaly e qualche altro giocatore del Napoli che hanno ringraziato, sorriso, e intonato i cori dal treno.

Una giornata di straordinaria follia conclusa alle 16.34, momento in cui il Frecciarossa per Venezia ha lasciato il binario. Nel mezzo cori, tantissimi, stupore, altrettanto, da parte dei passeggeri in transito per piazza Garibaldi. In migliaia le riprese con i cellulari e traffico veicolare in tilt nel piazzale antistante la stazione ove si trova il parcheggio dei taxi. Una vera e propria invasione di tifosi che si è riversata dalla metropolitana e dalle vie adiacenti piazza Garibaldi. Anche a Firenze grande entusiasmo. Fra i risultati da segnalare la vittoria della Roma in attesa della sfida di Liverpool, motivo in più per l’Inter che vuole andare in Europa League di caricare la Juventus ma è andata male Douglas Costa segna poi Inter in 10. Domani alle 18 il Napoli se vuole ancora sperare deve vincere e la Juve sarà comunque a più uno Qui la diretta di repubblica