Napoli. Complesso Monumentale San Severo al Pendino. La grande artista Ilva Primavera e l’evento “Napoli, luogo dell’anima e del cuore”.

L’Associazione Primavera Arte, lunedì 23 aprile 2018, alle ore 16.30, presenta “Napoli, luogo dell’anima e del cuore“ al Complesso Monumentale San Severo al Pendino, per riscoprire il grande patrimonio artistico culturale che Napoli detiene e può vantare.

Lunedì 23 aprile 2018, alle ore 16.30, l’Associazione Primavera Arte di Ilva Primavera, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, presenta l’evento “Napoli, luogo dell’anima e del cuore” al Complesso Monumentale San Severo al Pendino, Via Duomo n. 286 – Napoli.

Collettiva, danza, teatro, musica per riscoprire il grande patrimonio culturale artistico-culturale che Napoli vanta.

Napoli deve puntare sulla sua storia, la sua cultura e sulle eccellenze che possiede salvaguardando la tradizione, nonché la canzone classica napoletana, che deve essere sostenuta e tramandata ai giovani affinché le melodie napoletane restino canzoni immortali e non museali.

Napoli è sentimento, è fede, è musica.

Collettiva con opere di Nadia Basso, Aurora Aspide, Adriana Mallano, Concetta De Dominics, Rosaria Bianco, Vittorio Musella, Mario Giamminelli, Laura Fiore, Sara Viscione, Romolo Piantino, Angelo Iuliano, Francesco Liuzzi, Antonella Notturno, Ludovica Perna, Jongo Park, Pasquale Caraviello, Francesco Festa, Raffaella Russo, Nello Caruso, Lucia Caiazza, Massimiliano Froechlich, Giovanni Incoronato, Carmen Caruso, Anna Maria Forte, Kseniya Pashchenko, Maria Pia Ventrella, Emilia della Vecchia, Viviana Di Leva, Carlo Pepe, Amoroso Gemma, Anna Scopetta, Comparone Maria.

L’evento è articolato dall’intervento di danza della Compagnia Imperfect Movement con coreografie di Valeria Papale e della Compagnia tango argentino Tango Bar, coreografie di Nicoletta Radice

Seguiranno letture poetiche di Rosanna Campobasso, Anna Maria Forte, Serenella Siriaco.

Ci sarà ancora l’intervento teatrale dell’attore regista Franco Gargia

Ilva Primavera, accompagnata al piano dal musicista Raffaele Marzano, canterà brani partenopei dei grandi autori Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio, Raffaele Viviani.

Contributo-intervento del sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello.

Fotografa dell’evento Francesca Coppeto.

Presenzieranno: la Dottoressa Cambriglia Maria Antonietta, il Direttrice del Complesso San Severo, il Presidente della Seconda Municipalità Francesco Chirico, l’Assessore della Seconda Municipalità Marcello Cadavero, il Capogruppo al Comune Mario Coppeto, la Console Yamile Guerra Brito del Venezuela, il Presidente dell’Associazione Alec Zeneida Sierra, il Presidente dell’Associazione Annalisa Durante Giuseppe Perna.

