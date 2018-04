Napoli. Colpi di arma da fuoco sul Lungomare, panico tra la gente. Nessun ferito

Poco prima delle 21 di oggi, sul Lungomare, affollatissimo di persone che si concedevano una passeggiata tranquilla in una piacevole serata domenicale, è scattato il panico. Alle spalle della strada, in via Chiatamone, dopo il tentato furto di un ciclomotore – sventato dal proprietario – sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Ancora da accertare la dinamica di quanto accaduto. Non si sa, infatti, se a sparare siano stati i ladri o il proprietario del mezzo. Stando alle testimonianze di alcuni ristoratori sarebbero stati esplosi ben otto colpi di arma da fuoco. Ovviamente sul Lungomare si è scatenato il panico e la gente si è data immediatamente alla fuga cercando riparo nei negozi e nei portoni. Sul posto è intervenuta la polizia, mentre i carabinieri della stazione di Chiaia hanno sequestrato alcuni bossoli trovati sul selciato. Non si registrano feriti.