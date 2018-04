Napoli. Camera di Commercio, truffa contributi. Raffica di condanne per gli ex dirigenti: devono restituire 1,7 milioni

Progetti fantasma e false fatture per intascare centinaia di migliaia di euro destinati a iniziative benefiche, alla diffusione della cultura della legalità, alle luminarie del «Natale a Napoli», allo sviluppo e alla promozione del territorio – eventi in realtà mai tenutisi – e spesi invece per altro, anche in gite turistiche all’estero, con tanto di tour alle cascate del Niagara. «Artifici e raggiri» per ottenere indebitamente cospicue sovvenzioni e veicolare gli affidamenti attraverso una rete di relazioni, tra associazioni di categoria, società satellite e ditte, alimentata da macroscopici conflitti d’interesse tra chi presentava le offerte e chi le aggiudicava e inquinata in alcuni casi da rapporti di parentela. È questo il quadro che emerge dalla maxi-inchiesta della Corte dei Conti della Campania, condotta dai pm Ferruccio Capalbo e Chiara Vetro, che ha scoperchiato il vaso della cosiddetta «truffa dei contributi» elargiti dalla Camera di Commercio di Napoli tra il 2009 e il 2014. Dopo quattro anni di indagini, delegate al Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli, ieri è arrivata la sentenza della Sezione Giurisdizionale, presieduta da Michael Sciascia – Robert Schulmers von Pernwerth e Benedetta Cossu relatori – per oltre 1,7 milioni di euro di danno erariale. Tra i condannati l’ex presidente provinciale di Confcommercio Napoli, Pietro Russo, in qualità di rappresentante legale del Centro di Assistenza Tecnica Napoli Partenope Scarl – che, assieme all’allora segretario generale della Camera di Commercio Mario Esti e al funzionario responsabile dell’Ufficio Promozione, Giovanni Apuzzo, è chiamato a risarcire 450.000 euro all’ente camerale, per contributi percepiti indebitamente – e il presidente dell’Associazione Unimpresa, Paolo Longobardi. Rischia di pagare anche l’ex presidente della Camera di Commercio di Napoli, Maurizio Maddaloni, per un danno erariale in via sussidiaria fino a 124.000 euro, chiamato in causa solo per omesso controllo in diversi casi, tra i quali il «non aver impedito con grave negligenza l’adozione di una delibera illegittima per la mancata astensione di Pietro Russo», che era al contempo presidente di Confcommercio, l’associazione che aveva presentato i progetti, rappresentante del Cat Partenope, indicato prima come soggetto attuatore poi come beneficiario dei contributi, pur non avendone i requisiti e infine membro di giunta della Camera di Commercio, l’organo esecutivo dell’ente camerale che approvava i progetti. In pratica, Maddaloni dovrà pagare solo nel caso in cui non lo facessero i condannati in via principale. I giudici hanno poi convertito in pignoramento il sequestro conservativo per l’Associazione Riconosciuta Unimpresa, Unimpresa Area Metropolitana Napoli, Paolo Longobardi, Raffaele Ottaviano e Pietro Russo e fissato le spese legali a circa 73.000 euro. Nelle circa 400 pagine della sentenza è ricostruita la storia di una sessantina di progetti finanziati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, nei quali i magistrati hanno riscontrato «comportamenti irregolari da parte di esponenti della Camera di Commercio nell’erogazione di contributi pubblici in favore di enti e imprese», portando alla luce «sistematiche violazioni di legge e del regolamento dell’ente camerale, volte a favorire sempre i medesimi soggetti o comunque ben definiti centri di interesse». «In un arco di tempo dal 2009 al 2014 la Ccia a Napoli, anche attraverso le sue Aziende speciali come Agripromos, ha finanziato indebitamente numerosi progetti di diversi enti». Le maggiori criticità sono state rilevate sui progetti riferibili a Unimpresa. In molti casi «mancava la documentazione atta a comprovare l’effettiva realizzazione degli eventi. In altri quella presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione è risultata alterata o falsa. Sul versante dei beneficiari sono stati commessi artifici e raggiri per ottenere l’indebita erogazione di sovvenzioni e contributi pubblici. Sul fronte della Camera di Commercio invece sono stati individuati i soggetti ritenuti responsabili di aver consentito o comunque non impedito il consolidamento dell’illecito sistema distributivo di pubbliche risorse». Due i casi evidenziati di conflitto d’interessi, quello di Pietro Russo e Vincenzo Longobardi, figlio di Paolo. Passati al setaccio i contributi erogati dalla Camera di Commercio a Confcommercio nel 2011, a Unimpresa tra il 2009-2011, quelli per gli eventi e le luminarie di Natale 2010-2013, ad Agripromos e al Comitato Stabia in Strada e all’Associazione Amici della Galleria Natale 2013. I giudici hanno rilevato, tra le altre cose, «il carattere fittizio dei progetti, false attestazioni di pagamento e altre falsità documentali». (Pierluigi Frattasi – Il Mattino)