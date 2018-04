Napoli. Alle «case nuove» 20enne incensurato ferito da colpi di pistola. Cancellate le tracce. Il giallo dei soccorsi

Napoli. Non c’è traccia di un bossolo o di una macchia di sangue. Non è chiaro dove sia avvenuta la sparatoria, una sorta di esecuzione assassina, né è stato possibile capire chi abbia soccorso la vittima. Scenario torbido attorno all’ultimo fatto di sangue avvenuto in città. Ore 11, zona «case nuove», il ventenne Vincenzo Junior Mazio, napoletano senza precedenti penali, è stato ferito al torace da colpi di pistola. È stato soccorso e trasportato al Loreto mare, dove è arrivato a bordo di una vettura, che è subito sparita dalla circolazione. Arrivato in codice rosso, è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico al termine del quale le sue condizioni sono apparse non disperate. Stando a quanto accertato dai medici del Loreto, un solo proiettile ha trapassato fegato e diaframma, senza provocare – almeno questa è la primissima valutazione – danni irreversibili. Al momento il ventenne è sotto terapia intensiva, nei prossimi giorni potrebbe anche essere interrogato sull’agguato subito. Indagini in corso, al lavoro gli agenti del commissariato locale e della Mobile del primo dirigente Luigi Rinella. Stando a una prima ricostruzione, l’agguato messo a segno ieri mattina sembra essere maturato al termine di un litigio o di un regolamento di conti di natura privata. Insomma, violenza cieca, che sembra però lontana da dinamiche di tipo camorristico. Stando a quanto emerso finora, non dovrebbe centrare la saga criminale tra i clan che si contendono la zona delle cosiddette Case nuove. Uno scenario opaco, omertoso. Anche solo accertare in quale punto della zona delle cosiddette case nuove è avvenuto l’agguato risulta difficile. La zona è stata battuta a tappeto dagli inquirenti, ma non sono stati rinvenuti proiettili o tracce di sangue. Il giovane è stato ferito da un revolver calibro 22, di quelli che non lasciano espellere bossoli, anche se la storia del suo ferimento potrebbe essere maturata all’interno di qualche luogo domestico, come una casa, un garage o uno scantinato. Tutti i testimoni ascoltatifino a questo momento sono risultati omissivi, contraddittori, poco chiari anche su circostanze oggettive. Non dovrebbe trattarsi di un agguato di stampo camorristico, ma di una probabile vendetta consumata per motivi privati, se non addirittura all’interno dello stesso nucleo familiare. Verifiche in corso sul sistema di videosorveglianza nella zona del Loreto Mare, nel tentativo di identificare l’autista che ha soccorso la vittima del ferimento. Potrebbe trattarsi di un cittadino estraneo alla vicenda, intervenuto di fronte a richieste di allarme che provenivano dalla strada, oppure qualcuno che conosce Vincenzo Junior Mazio e la sua famiglia. Non si tratta di soggetti completamente estranei alla polizia quelli legati alla vita del 20enne ferito ieri mattina. Uno dei suoi più stretti congiunti è infatti un noto spacciatore della zona, quanto basta a immaginare che l’agguato di ieri mattina possa essere ricondotto a discussioni interne allo stesso gruppo di conoscenze per fatti di soldi e droga. Saranno ascoltati i parenti del ragazzo ferito, anche solo per risolvere il giallo di una sorta di agguato fantasma: dove è avvenuto il ferimento? Chi ha accompagnato Mazio in ospedale? E chi aveva interesse ad uccidere un ventenne, al di là di logiche strettamente criminali? (Leandro Del Gaudio – Il Mattino)