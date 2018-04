Napoli. Al Pellegrini extracomunitario sotto l’effetto di sostanze stupefacenti aggredisce medici e infermieri: cinque feriti

Napoli. Cinque operatori sanitari feriti, una accettazione ospedaliera sfasciata. Quello di ieri mattina al pronto soccorso del Pellegrini è il sesto episodio di questo tipo negli ultimi due mesi, l’aggressione numero 18 a medici e infermieri napoletani dell’inizio dell’anno. Ma ecco la ricostruzione, così come la raccontano gli stessi operatori sanitari sulla pagina Facebook dell’associazione «Nessuno tocchi Ippocrate», che da mesi raccoglie testimonianze e chiede una maggiore sicurezza durante il lavoro. L’ambulanza è intervenuta in mattinata in vicoletto San Gennaro dei Poveri, dove è stata segnalata la presenza di un extracomunitario privo di coscienza. L’uomo, originario della Sierra Leone, è stato prelevato dalla postazione India 118 «Piazza del Gesù» e accompagnato al Pellegrini, dove è stato sottoposto ad accertamenti medici: è risultato essere sotto effetto di stupefacenti e quindi trattato farmacologicamente. Quando si è svegliato, poco tempo dopo, ha scatenato il caos. Erano le 10,30 circa. Ha ripreso coscienza e si è scagliato contro il personale dell’ambulanza, quello del pronto soccorso e alcune persone che si trovavano nella sala. Dopo aver distrutto due computer delle postazioni mediche e varie suppellettili ha afferrato un’asta reggiflebo e stava per aggredire nuovamente quelli che cercavano di fermarlo e sicuramente avrebbe ferito gravemente qualcuno se, in quel momento, non fosse arrivata la polizia, che nel frattempo era stata allertata. L’uomo ha aggredito anche gli agenti, ma è stato immobilizzato dopo una colluttazione ed è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni. Il medico e gli infermieri aggrediti sono stati refertati nello stesso pronto soccorso; ad uno di loro è stato diagnosticato un sospetto trauma cranico ed è stata disposta una tac cranica, per gli altri le prognosi vanno dai 3 ai 7 giorni. «Nonostante abbiano preso schiaffi e pugni – si chiude il post di “Nessuno tocchi Ippocrate” – gli infermieri dell’ospedale e il personale del 118, dopo essersi fatti refertare, hanno continuato il loro turno di lavoro». «Ancora una volta mi trovo ad esprimere solidarietà nei confronti di colleghi che, da soccorritori, sono divenuti vittime. È vergognoso che nel 2018 in una città come Napoli essere un medico significhi mettere a rischio la propria incolumità». Queste le parole del presidente dell’Ordine dei medici di Napoli e provincia, Silvestro Scotti, a commento del «deprecabile episodio che ha coinvolto l’ospedale Vecchio Pellegrini». «Siamo in prima linea senza adeguate tutele – dice Antonio Eliseo, rappresentante Uil Fpl – e siamo costretti a lavorare, insieme con i medici, sotto continua pressione. Negli ultimi due mesi si sono verificati sei episodi del genere, così non si può andare avanti. Le violenze devono finire». «In molti ospedali campani si assiste a episodi di violenza inaccettabili – aggiunge il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità di palazzo Santa Lucia – alle persone aggredite va la mia personale solidarietà. Non è possibile che il pronto soccorso, sempre più spesso, diventi teatro di risse e aggressioni da parte di delinquenti o sbandati di turno». Pochi giorni fa, il 4 aprile, un’ambulanza era stata danneggiata in via Tribunali mentre cercava di farsi largo tra la folla per un intervento in emergenza; un gruppo di ragazzi, dopo aver ostacolato il passaggio del mezzo, lo avevano preso a calci e pugni. La precedente aggressione, la numero 16 dall’inizio dell’anno, risale invece alla notte tra il 30 e il 31 marzo: la postazione 118 del Loreto Crispi era stata inviata per un intervento in piazza Carità; una volta arrivata, mentre i paramedici valutavano le condizioni del paziente, ubriaco, erano stati insultati da due ragazzi, uno dei quali li aveva successivamente seguiti e minacciati mentre erano impegnati in un altro intervento poco distante. (Nico Falco – Il Mattino)