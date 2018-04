Napoli, 46enne trovato impiccato nella sua officina nel quartiere di Pianura

10/04/2018 – Un 46enne napoletano, è stato ritrovato privo di vita nell’officina che gestiva a Pianura. I soccorritori del 118, intervenuti su chiamata della polizia con la postazione dell’ambulanza San Paolo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo impiccato con una cinghia di una persiana, nel negozio in via Eleonora Duse. A scoprire il corpo del 46enne, è stato un familiare che si era recato all’officina. Sul posto si attendono i provvedimenti del magistrato di turno e l’eventuale sequestro della salma.