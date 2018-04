NA Alessia Moio artista poliedrica

Riceviamo e pubblichiamo

Con 8 nuove canzoni di noti autori, come Enzo Di Domenico, Mariano Alfano, R.Pezzullo, C.Troiano e 2 cover famose rielaborate, nasce il primo lavoro discografico di ALESSIA MOIO.

L’artista poliedrica con esperienza ventennale, amante della canzone napoletana, iniziò la sua carriera come cantante di posteggia, successivamente impegnata in importanti manifestazioni in Italia, partecipa poi a 2 festival della canzone napoletana new generation classificandosi a terzo posto.

Attualmente impegnata con la compagnia di Luciano Capurro (nipote del famoso autore di ‘O Sole Mio) al salone Margherita di Napoli per riproporre il famoso “Cafe Chantant”.

Il lavoro discografico, registrato scrupolosamente presso la sala Studio Play, con arrangiamenti curati da Salvatore Baldares e con la partecipazione straordinaria dei musicisti: Claudio Romano.chitarra, Rosario Scotti Di Carlo-percussioni e Tony De Martino –sax, prodotto e distribuito dalla Mea Sound sarà in vendita tra pochi giorni nei migliori negozi.

L’artista curata dal suo manager Nando Iannuzzi, presenterà ufficialmente il suo lavoro ad una conferenza stampa, alla presenza di personaggi della stampa, dirette radio e tv, nonchè personaggi del settore artistico presso la sala eventi della Pasticceria Brunato, in Melito Via Signorelli.

Gli auguri di “in bocca al lupo” dalla nostra redazione.

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews