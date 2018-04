NA 6-7-8-/4/18 presso teatro Immacolata pres.ta commedia “Un biglietto per il Paradiso”

Venerdi 6 Aprile u.s. presso il teatro Immacolata in Via Fra Nuvolo a piazza Immacolata al Vomero, la Compagnia Punto e …basta! Ha portato in scena la prima della commedia “Un biglietto per il Paradiso”, due atti di Oreste De Santis per la regia di Nicola Salvo.

Un lavoro simpatico ed allegro che il pubblico ha mostrato di gradire con applausi ad ogni uscita di scena dei protagonisti.

La trama:

La Compagnia Punto e…basta!! Ripercorrendo il consueto suo filone di commedie inedite comico-brillanti, ha proposto una storia partorita dalla penna fantasiosa di Oreste De Santis, riferita a quanto frequentemente accade nelle famiglie moderne, quando un genitore rimane vedovo e bisognoso, ancora, di una propria vita affettiva.

Ovviamente i familiari vedono il nuovo legame affettivo solamente ai fini di interesse.

Però, non bisogna sempre pensare a male!!!

Certe scelte hanno seconde finalità molto più nobili di quanto pensiamo!!!

Quali?…Beh!! Ne abbiamo viste delle belle……

Hanno partecipato:

Salvatore Anatrella, Davide Benedetti, Valentina Benedetti, Francesca Bove, Giancarlo Iaboni, Ada Punzo, Nicola Salvo, Vittoria Sarracino, Maria Rosaria Spiniello –Regia Nicola Salvo

Buone le scene di Giovanni Balzano.

Buona anche la Regia Audio e Luci di Dario Capasso.

Come sempre, ottima la regia di Nicola Salvo, che oltre ad essere il regista del lavoro è stato un ottimo interprete del suo personaggio.

Gli attori hanno dimostrato ottime capacità di interpretazione ed ognuno di loro si è calato perfettamente nel ruolo a ciascuno assegnato.

Anche quando si è chiuso il sipario, il pubblico ha elargito lunghi applausi all’unisono.

Le repliche sono proseguite sabato 7 e domenica 8 Aprile 2018.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews