NA 4/4/18 presso Bibl. Croce pres.ne libro di Bruno Basurto e riunione R.A.P.

Mercoledi 4 Aprile 18 presso la Biblioteca B. Croce gremita di pubblico, nella prima parte della serata è stato presentato il libro di Bruno Basurto: “Ricordi e sogni di un sognatore” ediz. Lo Stiletto

L’evento è stato aperto dal presidente della Riunione Artistica Partenopea Lino Cavallaro con il saluto di benvenuto al pubblico e parola passata al relatore della presentazione prof. Giulio Mendozza che ha illustrato brillantemente il libro. Micro passato poi all’autore Bruno Basurto che ha sua volta ha ringraziato Lino Cavallaro, il prof. Giulio Mendozza, Silvio De Pasca e coloro che leggeranno il libro.

L’opera di Bruno Basurto, non venale, è dedicata alla moglie Annalucia ad Antonello, Farida e Marco, è composta di 119 pagine escluso indice e reca in apertura una prefazione di Giulio Mendozza. Molti i fatti accaduti che l’autore ricorda tra gioventù e sogni riportati nell’opera. Numerose sono le fotografie che corredano il volume. In copertina una foto del quadro di Basurto “Sogno di Pulcinella” e in chiusura la foto del quadro dell’autore “Pulcinella ultimo atto”. Il patrocinio è della Rinascita Artistica Partenopea e l’impaginazione è di Silvio De Pasca.

Il volume si presenta in una semplice ma efficace veste tipografica.

Nella seconda parte dell’incontro, Lino Cavallaro ha invitato i numerosi poeti in sala a recitare i loro versi che sono stati intervallati da canzoni dei maestri Tullio Sabella e Franco Manuele. Hanno cantato su basi musicali: Maria Della Rossa e Maria Rosaria Botti.

L’incontro è stato chiuso alle 19:00 con una poesia letta da Giulio Mendozza ed i ringraziamenti dell’autore e di Lino Cavallaro con un arrivederci al prossimo incontro.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews

Nota. A breve inserirò un filmato di flash girato durante l’evento.