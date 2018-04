MSC ARMONIA INCIDENTE AI CARAIBI video

La nave MSC ARMONIA , nell’attraccare a Roatan Island, Mahogany Bay-Coxen Hole, Honduras mercoledi 11 aprile 2018, per il forte vento, ha perso il controllo distruggendo il molo. Dai video non appaiono danni altre che quelli materiali, ne sono segnalati feriti. L’incidente non ha compromesso la crociera, la navigazione è proseguita negli scali successivi di Costa Maya e l’isola di Cuzumel in Messico.

Piano della crociera che sta svolgendo.

