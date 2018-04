I MOSAICI DI VILLA ARMERINA NEL VOLUME DI UMBERTO PAPPALARDO E ROSARIA CIARDIELLO

Quando l’archeologo non è in cattedra è ancora più interessante, comunica meglio la bellezza. E’ il caso del Prof Umberto Pappalardo, Direttore Centro Internazionale Studi Pompeiani e docente di Archeologia Università “Suor Orsola Benincasa” che presenta nel suo ultimo volume con la prof Rosaria Ciardiello i Mosaici di Piazza Armerina.

Chi non li conosce, le ragazze in bikini, la grande caccia? Ma quando gli archeologi nel 19 ° secolo hanno trovato i resti di una villa romana in Piazza Armerina, non sapevano ancora che tesoro unico avessero scoperto. Solo nel corso del 20 ° secolo è diventato chiaro: l’insieme più ricco e meglio conservato di arte musiva romana. Oggi, Villa Casale è un patrimonio mondiale dell’UNESCO e il punto culminante di ogni viaggio in Sicilia.

L’archeologo di fama internazionale Umberto Pappalardo e Rosaria Ciardiello ci introducono nella tecnica, nello stile e nelle motivazioni letterarie dei motivi e disegnano la storia degli scavi fin dalla prima età moderna, per poi spiegare tutti i mosaici con grande intenditori. I testi emozionanti e le immagini impressionanti – tra cui viste panoramiche dei singoli mosaici del pavimento e dettagli dei dettagli mostrano la diversità artistica dei mosaici e dimostrano l’importanza capitale di Villa Casale. Il tutto, in un taglio, oserei dire, turistico, di facile fruizione, ma non senza profonde riflessioni. La ricchezza e la bellezza delle immagini è superba.