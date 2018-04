E’ morto Marco Garofalo, coreografo della tv ed ex professore di Amici

19/04/2018 – È morto Marco Garofalo, ballerino, coreografo e professore di Amici. Aveva 62 anni. Inizia a studiare danza con Enzo Paolo Turchi a 21 anni dopo aver abbandonato il sogno del calcio per un infortunio al ginocchio. Lavora nella compagnia di Tuccio Rigano finché nel 1978 debutta in televisione in “Ma che sera” con Alighiero Noschese e Raffaella Carrà. Dal 1989 inizia a lavorare come coreografo per show televisivi. Prima a Lascia o raddoppia? e poi negli anni seguenti per Buona Domenica, Bellezze sulla neve, Occhio allo specchio!, Fantastica italiana, Ciao Darwin, Luna Park, Re per una notte e L’eredità, collaborando con ballerini e showgirl come Lorella Cuccarini, Lorenza Mario, Mia Molinari, Fabrizio Mainini, Matilde Brandi, Heather Parisi, Laura Freddi, Natalia Estrada e Silvio Oddi. Nel novembre 2009 Maria De Filippi lo chiama ad Amici come professore e coreografo di danza moderna. Garofalo è morto a Roma. I funerali si terranno venerdì 20 aprile alle 14,30 presso la chiesa degli Artisti in piazza del Popolo.