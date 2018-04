Morto il coreografo Marco Garofalo: sconvolti ad Amici di Maria De Filippi

Muore a Roma Marco Garofalo, 62 anni, ballerino, coreografo e professore del programma Mediaset “Amici”. La sua carriera da ballerino, inizia dopo aver lasciato il sogno di diventare calciatore, a causa di un infortunio al ginocchio. Marco Garofalo ha iniziato gli studi nella scuola di Enzo Paolo Turchi a 21 anni, poi inizia a lavorare nella compagnia di Tuccio Rigano, debuttando in televisione nel 1978 in “Ma che sera” con Alighiero Noschese e Raffaella Carrà. Da lì Garofalo diventerà coreografo per gli show televisivi a partire dal 1989: Lascia o raddoppia? Buona Domenica, Bellezze sulla neve, Occhio allo specchio!, Fantastica italiana, Ciao Darwin, Luna Park, Re per una notte e L’eredità, sono solo parte dei tanti programmi in cui ha diretto ballerini e showgirl come Lorella Cuccarini, Lorenza Mario, Mia Molinari, Fabrizio Mainini, Matilde Brandi, Heather Parisi, Laura Freddi, Natalia Estrada e Silvio Oddi.

Marco Garofalo ha diretto circa 700 balletti ideati per la tv, ma poi si è preso un lungo periodo di riposo prima del ritorno a Canale 5 per uno stage speciale con i ballerini: dal novembre 2009, Maria De Filippi lo chiama ad Amici come professore e coreografo di danza moderna, portando avanti questa collaborazione fino alla fine dei suoi giorni. I funerali si terranno venerdì 20 aprile alle 14,30 presso la chiesa degli Artisti in piazza del Popolo.