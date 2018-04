Morte di Nicola Marra a Positano, morto sul colpo. Oggi alle 15 i funerali a Napoli. “Scoperto grazie a un raggio di sole, sembrava dormisse””

Oggi alle 15 a Napoli i funerali di Nicola Marra. Il ragazzo è morto sul colpo dopo la caduta a Positano. Ieri mattina il professore Pietro Tarsitano dell’università di Napoli e il tossicologo Pascale Basilicata hanno effettuato l’esame autoptico all’obitorio dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Secondo i referti la morte sarebbe avvenuta dalle 4,30 alle 6 del mattino. Ma sicuramente è dopo le 5 per chi conosce i posti. Alle 4,17 si trovava alla Sponda, per arrivare li verso il cimitero vecchio e poi La Selva ci vuole più di mezzora. Per gli esami tossicologici occorrerà attendere qualche settimana. Nel pomeriggio la salma è stata liberata dall’autorità giudiziaria e restituita ai familiari.

Intanto hanno raccontato a Positanonews come è stato ritrovato “E’ stato scoperto grazie a un raggio di sole, sembrava stesse dormendo”

Le ricerche , infatti, si stavano svolgendo nei pressi del cimitero vecchio e verso la Selva , lo stesso elicottero non lo aveva visto.

“Dopo mezzogiorno a un certo punto il sole ha illuminato quella zona e abbiamo visto il corpo del ragazzo era steso , a petto nudo. Sembrava stesse dormendo, per tutti noi è stato uno strazio..”

Li sotto è stato lanciato un fiore . Riposa in pace Nicola.