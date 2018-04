Minori, società rifiuti . Attacco di Mormile contro gestione rifiuti Miramare service “Vs amministratore unico indagato”

Minori, Costiera amalfitana . Riceviamo e pubblichiamo . Consiglio Comunale Nuova Gestione Rifiuti :Miramare Service

L’ opposizione accende i riflettori sulla società appena costituita dal comune di Maiori ci risulta che il Vs amministratore unico sia indagato per banca rotta, per il fallimento di una società di smaltimento rifiuti

Consiglio comunale fiume , partendo dal protocollo 1516 del 2006 con cui il comune di Minori affidava il servizio di rifiuti all Ati Minori 2000 Futura e la Splendente per € 230’000,00 + iva , alla relazione della nuova società per un importo presunto superiore ad € 800’000,00. Qualche cosa cè che non funziona ?

Al punto 1 il gruppo consiliare consegna una serie di articoli di giornale , che testimoniano , la rilevanza di un procedimento penale nei confronti dell’amministratore unico per bancarotta , invitando la maggioranza ad una riflessione prima del voto , dal punto suo,il sindaco interviene contestando la veridicità delle affermazioni .

Nello specifico il gruppo sostiene che da un punto di vista formale questa proposta non ha i parametri minimi di garanzia di efficienza di economicità e di trasparenza( in quanto non vengono confrontati parametri simili ) , il copia ed incolla fatto in maniera maldestra di voci di bilancio anche transitorie dello scorso anno restituiscono una visione sbagliata ipotizzando un l’importo esorbitante, dimostrando di fatto che molte voci di spesa non sono attendibili .

Sul personale risulta esserci una grosso carico lavorativo , e pochissime unità disponibili , anche le 5 ore giornaliere risultano essere esigue oltre ad avere una riduzione di oneri di circa

€ 80’000,00 che non conseguono ad un risparmio per l’ utenza.

Nessuna premialità è stata inserita per i contribuenti virtuosi , tipo pesatura del rifiuto , per far si che chi meno inquini meno paghi .

Conoscendo oramai il modus operandi di questa maggioranza stasera abbiamo consegnato al consiglio comunale una relazione , con svariate richieste di chiarimenti , che attendiamo anche da oltre 4 mesi , e che gli uffici non riescono a darci , le abbiamo messe per iscritto in maniera da far comprendere anche all assessore al ramo, che risulta essere sempre sfasato rispetto alla matematica , attenderemo per qualche settimana , dopo di che ci rivolgeremmo agli organi di vigilanza anche perché il non voler dare trasparenza potrebbe essere sinonimo d’ imbroglio, per chi la spazzatura la paga