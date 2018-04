Minori e Scala interruzione energia elettrica

Comunicazione Enel per lavori in Costiera amalfitana con interruzione di energia elettrica a Scala il 17 ad Acquabona , piazza Minuta e Fiume . Mentre a Minori a Via Torricella il 18 . Sempre in mattinata a Scala previsti fino alle 17 e a Minori fino alle 14 . Sono vari i lavori fatti in Costa d’ Amalfi