Minori. è nato Lello Mansi

Auguri a Lello Mansi, funzionario dell’ASL della costa d’Amalfi, diacono permamnente dell’Arcidiocesi amalfitana. Vincenzo ,suo figlio ,con la gentile consorte hanno regalato al raggiante nonno un bimbetto cui è stato imposto il nome di Lello.

Finalmente un pò di gioia sincera per Lello dopo tante vicissitudini non allegre che la vita gli ha riservato in recente passatio

E come dice il parroco don Ennio “alla grande”

Felicitazioni vivissime dalla famiglia di Gaspare e da Positanonews