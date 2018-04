Minori: mostra di Giuseppe PROTO

‘A terra d’è costaiuole è stata indicata la mostra che Giuseppe Proto, giovane pittore min orese ormai affermato in tutta la Provincia di Salerno, ha allestito a Minori a Piazza Umberto per l’intero mese di maggiio. E’ anche un omaggio al maestro di Proto, il compianto Vittorio Mansi, di cui il giovane ha eseguitio un ritratto nel 2017. Chi passa per il vicolo del ristorante La Botte di Minori o si affaccia all’interno del locale nota la interessante collezione di Giuseppe PROTO: è una esposizione permanente di lavori che datano i primi anni dell’affaccio nel mondo della pittura e che vanno fino ai nostri giorni