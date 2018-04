Minori, Mormile “Complimenti al solito anonimo”

Minori, Costiera amalfitana . Dopo la vignetta l’intervento di Mormile

Complimenti per la fantasia del solito Anonimo , che parla sempre ad unisono con lo stupido di turno e ben si sposa con l’atteggiamento di qualche amministratore , non è certo con le offese che si cambiano le cose , oggi rispetto al 2006 spendiamo 1 miliardo in più ,è questo è un fatto.Alla guida di una società ci mettiamo ….. , gentile artista ti consiglio una vignetta tra Reale che la spazzatura non la paga il coordinatore da 50’000 €uro , ed il presidente bancarotto ., dal tuo sarcasmo deduco tu sia parte delle combriccola degli RSU.

Un simpatico Saluto Fulvio Mormile