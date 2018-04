Minori, costa d’Amalfi: problemi…..bagnati

Minori, Costiera amalfitana . Le sterili polemiche che si intrecciano nella vita quotidiana amministrativa del borgo di Minori (noi non emettiamo giudizi sulla validità di esse perchè tutti conoscono come la pensiamo) allontanano abbastanza l’attenzione dai veri ed economicamente importanti problemi.

Si, perchè sembano passare sotto gamba i risultati dei rilievi delle acque del mare consegnati alcun i giorni addietro e che non lasciano molte speranze per il prosieguo felice della stagione balneare (anche se Min ori è votata ad essere un centro di cultura e non balneare). Il 25 aprile l’acqua era impraticabile e l’hanno purtroppo notato le centinaia di turisti e visitatori,.

A proposito di mare cosa ci fa quel recinto ormai da anni al centro del lungomare (si stanno sistemando fiori e piante) in preparazione di una fantomatica stazioone marittima. Sembra uno scherzo: una stazione marittima in duecento metri di spiaggia, con un pontile-passeggiata ed un parcheggio laterale. Spesso questa costruenda stazione emana un cattivo odore.

E a proposito di cattivo odore c’è in giro per il paese una serie di tombini che emanano una puzza persistente ed alcuni di essi sono “appilati” non lasciando scorrere nè acqua piovana nè di altro genere.

Allora , vogliamo prendere in cosiderazione i problemi che interessano tutti , perchè tutti siamo coinvolti (vedi anche le centinaia di nuove case vacanza) nella gestiione degli incassi derivanti dal turismo

Gaspare