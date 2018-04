Minori comune anti fascista , il primo a mandare un comunicato in Costiera amalfitana. E’ da sottolineare che in Costa d’ Amalfi il primo sindaco a mandarci , e l’unico finora, è il sindaco di Minori Andrea Reale. Domani è il 25 Aprile sarebbe il caso di sottolineare maggiormente questa giornata per la libertà in Italia.