Minori ancora senza attracco , turisti a piedi verso Maiori per andare a Capri o Positano

Al mattino , dalle 7.3 alle 8.00, si notano tanti turisti che, gambe in spalla, a passo sostenuto, si dirigono verso Maiori da dove, al porto, parte ilprimo battello utile che raggiunge Capri. Lo stesso se vogliono andare a Positano per evitare il traffico della Costiera amalfitana che si ingorga fra Ravello e Amalfi.

La normalità delle cose darebbe per certo una fermata a Minori, ma ciò non è possibile perchè oggi, 7 di aprile, con una Minori zeppa di turisti in strutture anche abusive, il pontile di attracco non è agibile per ritardo, come tutti gli anni del resto, nei lavori di adeguamento.

non si è sentito un operatore turistico lamentarsi: ma stiamo scherzando?

Eppure quella struttura serve per le processioni, per lo sparo incontrollato di fuochi d’artifico, per allestire spettacoli di arte vera (bene!). Ma per il turismo apportatore di benefici economici che permettono lo sparo, le processioni e gli spettacoli, NIENTE!

Come sempre, vi saluto