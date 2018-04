Minori, al via la Petizione per salvare il Campo Leo Lieto

Un gruppo di giovani minoresi hanno lanciato una petizione per recuperare il Campo Polisportivo che si trova sul Lungomare California. Riceviamo e pubblichiamo l’invito dei Promotori a sottoscrivere la petizione:

“Quattro giorni fa, Domenica 22 aprile a Minori, è partita l’iniziativa della raccolta firme per la messa in sicurezza del Campo Polisportivo Leo Lieto . La Petizione lanciata da un gruppo di giovani minoresi ha l’intenzione di stimolare gli amministratori sul completo abbandono della struttura sia in termini di manutenzione dove ormai il manto erboso è consunto e rattoppato in più punti e le reti sono diventate un pericolo sia per gli atleti e sia per i bambini all’esterno che in termini di gestione: dal 2012, termine dei lavori, il campo è diventato una zona “franca” di Minori, alla mercé di tutti in qualsiasi orario; anarchia tamponata solo da alcuni responsabili del Circolo Tennis Costa d’Amalfi e dell’ASD Reghinna Minor.

Nella Petizione si sottolinea l’importanza che il Campo Leo Lieto ha avuto ed ha ancora per numerose generazioni perché ha contribuito in modo determinante, come si legge nel testo: “alla creazione di quella coesione sociale che serve in particolar modo alla nostra città” e si chiede un intervento deciso e forte anche per una futura gestione del campo, visto che dal 2012 non si paga più una tariffa per l’affitto del campo con un azzeramento totale delle entrate alle voci del bilancio.

E’ stata scelta “l’arma” della Petizione per “sensibilizzare il cittadino ad una problematica che è evidente agli occhi di tutti”, restituendo un ruolo centrale al cittadino stesso che con la petizione, strumento totalmente democratico, riottiene voce in capitolo sulle problematiche della comunità.

I moduli per sottoscrivere alla Petizione sono stati posizionati in alcune attività commerciali : da “Sali e Tabacchi di Michele Sammarco” (Jack) , da “Amato Assicurazioni”, “Da Benny” in Piazza Umberto, al Patronato Confsal in corso V. Emanuele e nel “Crystal Bar” in più ci saranno alcuni promotori della sottoscrizione che a turno ed ad orari differenti raccoglieranno firme per il paese per alcune settimane.”

I Promotori della Petizione