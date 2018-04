Minori: al bistrot 52 incontri letterari

èPrimavera…fioriscono libri è giunto alla quinta edizione. E lunedi 30 aprile, dalle ore 19, al Bar-Bistrot 52 di via Vittorio Emanuele Solange Hutter presenta il suo lavoro “Ercole, Aldemio ed il portale presbite”. Hutter è molto nota in costa d’Amalfi anche per essere la Dirigente scolastica del Licei classico, scientifico e lin guistico , dell’istituto tecnico per il Tursimo, dell’istituto alberghiero. Con lei Lael Moro presenta il suo “Le voci dei vicoli”CON LE AUTRICI DISCUTE ALFONSOBOTTONE, Direttore organizzativo di..,incostieraamalfitana.it Sottolineatuere musicali di Massimiliano Esposito con il suo violino

Anteprima con il test per partecipare al”Serotoninio – Il Gioco del Benessere” del naturopata Riza Dante De Rosa ( al vincitore uina cena in un ristorante di Minori nella serata -gioco del 12 di giugno)