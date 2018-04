Milo Manara e Frank Miller grande show al Comicon a Napoli , un lavoro insieme? Servizi di Positanonews

Positanonews al Comicon a Napoli, non potevamo non esserci a uno degli eventi culturali del settore più importanti della Campania e d’ Italia. Abbiamo seguito Milo Manara e Frank Miller , dopo una lunga attesa e un ritardo di mezzora, in un affollatissimo teatro a Fuorigrotta , durante il comicon. Una coppia straordinaria, un excursus sui fumetti, la cultura, le convenzioni e quant’alto, grande cultura e umanità con sinergia fra i due

«Potremmo fare un fumetto insieme, che ne dici?». «Certo Milo, io vorrei scrivere una sceneggiatura per te, l’unica richiesta che ho è che le donne siano molto belle».

Al Comicon è stato anche il giorno di Lucy Lawless: l’attrice, famosa per la serie della principessa guerriera Xena, ha presentato l’ultimo episodio della serie firmata da Sam Raimi Ash vs Evil Dead.

Alla giornata conclusiva del 1° maggio saranno protagonisti Milo Manara e Tanino Liberatore per l’anteprima italiana di Mary e il fiore della Strega, primo lungometraggio dello Studio Ponoc, e l’inedito incontro Ecchi & Eros con Laura Scarpa, che festeggia quest’anno 40 anni da fumettista.

Intanto al Comicon sono stati assegnati anche i premi Micheluzzi: come miglior fumetto è stato premiato Luna del mattino di Francesco Cattani, edito da Coconino Press – Fandango.

Intanto grazie al Comicon, che fa venti anni, abbiamo potuto assistere a due grandissimi del fumetto e della cultura mondiale.

Fra i nomi più importanti di questa edizione dedicata ai 20 anni di Comicon troviamo certamente Frank Miller, leggenda vivente del fumetto a livello mondiale e creatore di capolavori come 300 e Sin City, nonché scrittore di importanti opere grafiche come Batmanː Anno uno, Il ritorno del Cavaliere Oscuro e Batman: Il cavaliere oscuro colpisce ancora. Con il nostro grandissimo Milo Manaro