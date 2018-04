Milan 0-0 Napoli. Il sogno si allontana. Christian Mulier

A San Siro la partita termina 0-0 con una partita molto equilibrata tra queste due squadre che non soffrono molto ma che entrambe cercano il gol fino alla fine. Questo pareggio non è servito molto in questa ultima fase di stagione con il quarto posto che per il Milan è ancora lontano e per il sogno scudetto degli azzurri che sembra restare solo un sogno. Le idee del Napoli scarseggiano giornata dopo giornata dove il gioco resta sempre monotono e prevedibile. Nel primo tempo parte bene il Milan con la classica azione di Gattuso: cambio di lato di Chalanoglu per Suso che aspetta l’inserimento di Calabria, però questa volta è proprio Suso a rendersi pericoloso con cross dalla destra che trovano impreparato Kalinic e una buona chiusura dei difensori partenopei. Il Napoli inizia a costruire azioni ma si rende pochissime volte pericoloso dalle parti di Donnarumma. Insigne prima della chiusura del primo tempo costruisce un’azione da solo dalla sinistra saltando un paio di uomini rossoneri e con un destro a giro sfiora lo 0-1. Un Milan attento a non concedere molto e a cercare ripartenze con le mezz’ale che però non disputano una grande partita per fortuna degl’azzurri. La trama rimane uguale nella seconda frazione. L’ingresso di Milik e di Zielinski non cambia il match come sperato da Sarri. Non accade molto tranne al 92′ quando il Napoli spinge per un gol disperato. Maggio crossa per Insigne che con un’assist di testa smarca Milik che si trova a tu per tu con Donnarumma che effettua un miracolo, inchiodando sullo 0-0 il risultato. I giocatori che prima erano certezze per Sarri ora sono in evidente difficoltà, come Mertens che non brilla come prima e Callejon che non ha più il cinismo sotto porta che lo distingueva dagl’altri esterni in circolazione. Questo gol poteva far sperare ancora di più i napoletani che adesso vedono il sogno sparire settimana dopo settimana.

Christian Mulier