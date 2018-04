Metrò del mare: al via l’attivazione delle corse Alicost

Conto alla rovescia per la riattivazione del Metrò del Mare: al via, da domenica 1 luglio, il servizio gestito da Alicost.

Gli orari sono stati già definiti nel gennaio scorso dalla Regione Campania.

Quattro le linee: Salerno-Cilento, Cilento – Costa d’Amalfi, Sapri – Capri – Napoli 3A e 3B attivo lunedì e venerdì.

Le altre linee

La 3A Cilento (Sapri – Capri- Napoli) fruibile il martedì,mercoledì e giovedì con partenze da Sapri alle ore 7, Camerota 7,45 , Casalvelino 8,45; La Linea 1 (Salerno- Costa del Cilento) attiva il sabato e la domenica per 18 giorni complessivi con partenze da Agropoli alle ore 9 , San Marco di Castellabate 9,25, Acciaroli alle ore 10 e Palinuro 11,15; la Linea 3B (Sapri-Capri-Napoli) utilizzabile dal lunedì al venerdì con partenze da Palinuro alle ore 7,55, Acciaroli 8,55, San Marco 9,55; infine la linea per la Costiera Amalfitana in servizio dal lunedì al venerdì con approdo ad Amalfi e Positano e partenze da Agropoli alle 9 e, per finire, San Marco di Castellabate 9.25.

