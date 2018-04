Dieci giorni di caldo e temperature sopra la media di 5-6 °C. Questo sarà il tempo per i prossimi giorni con l’arrivo dell’anticiclone Apollo, l’altra pressione che porterà temperature africane. Apollo in questo weekend invaderà tutta la Penisola, isole comprese e si prevede un 25 aprile addirittura estivo.

Il Centro europeo di Reading, in Gran Bretagna, ha messo in conto un primo cedimento del fenomeno proprio nel giorno di festa per le regioni settentrionali, a causa di una perturbazione dal Nordatlantico. I settori alpini e prealpini, subiranno i primi temporali sin dal mattino, che si estenderà sull’arco della Pianura Padana nel resto della giornata.

Sorriderà alle regioni del Mezzogiorno il bel tempo e sole prevalente, per la gioia dei turisti e di chi vorrà godersi fuoriporta la Festa Nazionale, mentre dal 26 aprile la corrente atlantica sferzerà anche sulle regioni atlantiche. Apollo si dissolverà in vista del 1 Maggio, con il tempo che si guasterà già intorno al 27-28 aprile.