Meta, tettoie abusive in via Cristoforo Colombo: parte ordinanza di ripristino allo stato dei luoghi

Continuano assiduamente i controlli in Penisola Sorrentina per contrastare l’abusivismo edilizio. Nelle scorse settimane è stato effettuato un sopralluogo a Meta di Sorrento da parte di personale del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Sorrento e da parte del personale dell’Ufficio tecnico di questo Comune presso un fabbricato con accesso da via Cristoforo Colombo.

Durante il sopralluogo sono state rilevate le seguenti opere sprovviste di titolo abilitante:

Una tettoia in legno con copertura a doppia falda inclinata in legno e tegole di circa m. 4,50 x 5,50.

Una tettoia in legno con copertura in lamiera in materiale sintetico sagomata a copertura in

tegole di circa m. 6,00 x 5,00.

Ecco perché il Comune ha emanato un’ordinanza di Ripristino allo stato dei luoghi mediante la demolizione di quanto abusivamente realizzato, entro 90 giorni dalla notifica. Il Comando Vigili Urbani è incaricato di far conoscere l’avvenuta ottemperanza alla presente

ordinanza.