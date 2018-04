Meta. Tempi duri per i bagnanti fra pontile e scogliere dati ai privati, ora anche un B & B dopo la Conca . La spiaggia che si affaccia sulla costa di Sorrento, considerata la Positano della Penisola Sorrentina, diventa sempre più terra di privati.

Anno dopo anno aumentano gli spazi per i privati , nascono nuove attività, e si riducono al lumicino gli spazi per i bagnanti. Positano, il paese più ricco della Campania per reddito pro capite, ha comunque lasciato addirittura una spiaggia attrezzata ad uso esclusivo gratuito per i cittadini. Dunque l’economia può ben convivere con il rispetto dei residenti e dei cittadini a usufruire di un bene pubblico.

La Giunta ha approvato il 22 marzo scorso un progetto d 100 mila euro per un pontile nei pressi del proto di Meta, al di là dello stabilimento elioterapetico, che poi diventa un luogo per il divertimento notturno la sera, con chiaro discapito per i bagnanti che si troveranno a convivere con la diportistica.

A meno che non si faccia selettiva e di qualità, ovviamente. In questo caso avremmo visto un pontile piccolo lato Conca come c’era una volta . Comunque basolato e pontile altri soldi pubblici che si investono e vediamo che succede. Di sicuro le concessioni date ai privati finora si sono risolte con una sottrazione di fatto di spazio pubblico per i bagnanti. Dall’altra parte soldi privati per una riqualificazione che molti si aspettano a lato della Conca , un fabbricato pare che potrà diventare una attività extraricettiva, ben venga. Anzi finalmente si riqualifica quel fabbricato decadente . Speriamo però che quello spazio pubblico non venga in qualche modo occupato e tolta la simpatica presenza degli amici della Conca.