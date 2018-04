Meta, sopralluogo dell’ANAS sulla Statale: strada rimarrà chiusa durante il ponte – FOTO/VIDEO

Sopralluogo dell’ANAS questa mattina presso la Statale Amalfitana, nel tratto che tocca il Comune di Meta di Sorrento. La strada in questione, che collega Meta e Piano di Sorrento, è ancora chiusa per lavori. Lavori che stanno procedendo a rilento e che stanno creando non pochi disagi alla popolazione: dallo scorso 7 febbraio, quando crollò una piazzola di sosta, la situazione traffico è nettamente peggiorata.

PositanoNews sta seguendo questa vicenda da diverso tempo e ora si trova sul posto. Le prime sensazioni portano a pensare che per il ponte del primo maggio non si faccia in tempo: si sta proseguendo con la costruzione dei ponti, tre in totale. I lavori di palificazione sono quelli che hanno e stanno prendendo più tempo. La speranza adesso è che appena terminati i sopracitati lavori si possa subito aprire almeno con senso unico alternato la strada.

I lavori di palificazioni, comunque, sono quasi terminati, anche se c’è da pulire dopo la frana degli scorsi mesi e questo potrebbe prendere diverso tempo. Abbiamo parlato diverso tempo anche con gli uomini dell’ANAS, i quali ci hanno espressamente rivelato di essere anche loro vittime di un sistema burocratico troppo contorto che allunga i tempi in modo eccessivo. Fondi che spesso mancano dalla Regione Campania, ad esempio, hanno rallentato la situazione.