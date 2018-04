Meta, messa in sicurezza dei costoni: attacco di Susanna Barba. “Ma quali finanziamenti…Gaffe del sindaco”

Il super finanziamento finalizzato alla messa in sicurezza dei costoni rocciosi di Meta di Sorrento sarebbe solo un sogno. Questo è quello che ha affermato la consigliera d’opposizione Susanna Barba. Ecco quanto riportato sul suo blog:

“Mi dispiace di dover dare una delusione al nostro Super-Sindaco e ai suoi fan, ma l’annunciato superfinanziamento di circa 5 milioni per Opere Pubbliche in favore del Comune di Meta da parte del Ministero è un sogno. O, meglio, un errore in cui è evidentemente incorso Tito, o chi glielo ha suggerito inducendolo a postare sul suo profilo facebook l’esaltante annuncio.

In effetti i decreti pubblicati sul sito del Ministero delle Finanze (come si può verificare consultando il link) sono la gradutatoria delle progettualità presentate dai vari Comuni ed evidenziano che l’ammontare delle risorse disponibili e quindi da erogarsi erano pari a 150 mln di euro per un massimo di 5.225.000 per Comune beneficiario.

Sono stati quindi finanziari i primi 146 progetti come si può verificare dall’ allegato 2. I progetti cui fa riferimento il Sindaco sono classificati in graduatoria al N°7483-7484-7485° posto sui 10199 presentati.

Mi chiedo: caro Sindaco del Popolo non sarebbe stato il caso di correggere il trionfalistico annuncio piuttosto che lasciar credere ai Metesi di aver ottenuto questo superfinanziamento, unico Comune della Penisola Sorrentina? Errare è umano…perseverare è diabolico!”.

Lo scorso 19 aprile il sindaco Giuseppe Tito aveva così annunciato su Facebook: “Con decreto del 13 aprile ,del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economie e delle finanze ha finanziato tre progetti per la nostra comunità il primo riguarda interventi di messa in sicurezza costone località conca per €2.500.000 il secondo intervento di messa in sicurezza del costone via rivolo per €1.970.000 e il terzo intervento di messa in sicurezza costone gradini dei Pescatori per € 200.000 per un totale di finanziamento 4.670.000 ancora una volta fatti e non parole. Giuseppe Tito Sindaco del Popolo”.